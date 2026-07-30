Felkerült az orosz Roszfinmonitoring terroristák és szélsőségesek listájára Pavel Durov, a Telegram internetes üzenőfal alapítója és tulajdonosa. Az orosz közösségi médiamogult egy nappal korábban távollétében terrorizmus támogatásával vádolták meg az orosz hatóságok.
Nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki ellene.
A tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet nem erősítette meg és nem cáfolta azokat a híreket, melyek szerint április 1-től teljesen blokkolni fogják az appot.
A változtatásra két héttel azután került sor, hogy a közösségimédia-platform vezérét, Pavel Durovot Franciaországban letartóztatták.
Pavel Durovot négy napon át hallgatták ki, ma pedig meg kell jelennie a bíróság előtt.
Hatósági vádak szerint a 39 éves milliárdos a Telegram moderálásának mellőzésével, az együttműködés megtagadásával és a kriptovaluták küldésének lehetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy az üzenetküldő applikációt pénzmosásra, terrorizmusra, drogcsempészetre vagy akár gyerekpornográfiára használják.
Az Európai Bizottság értékekért felelős alelnöke az elmúlt hetekben 12 uniós tagállamot keresett fel, hogy tájékozódjon arról, mennyire képesek ellenállni a rosszindulatú külföldi befolyásolásnak.
Míg az orosz főváros a május 9-i győzelmi napi erődemonstráció lázában ég, Ukrajna Finnországban majd Németországban folytatja diplomáciai hadjáratát.
Fel akarják tárni, kik felelősek a tüntetők brutális megveréséért.
Állami levelező applikációval veszi fel a versenyt Irán a Telegrammal. A Soroush nevű telefonos üzenetküldő programnak olyan sajátosságai vannak, mint a "halál Amerikára" hangulatjel - tudósít a BBC.
Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását pénteken egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése ellenére nem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) - informál az MTI.