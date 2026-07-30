Blokkolják Oroszországban a Telegram üzenetküldő szolgáltatását

Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását pénteken egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése ellenére nem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) - informál az MTI.