Felkerült az orosz Roszfinmonitoring terroristák és szélsőségesek listájára Pavel Durov, a Telegram internetes üzenőfal alapítója és tulajdonosa. Az orosz közösségi médiamogult egy nappal korábban távollétében terrorizmus támogatásával vádolták meg az orosz hatóságok.
Nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki ellene.
A tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet nem erősítette meg és nem cáfolta azokat a híreket, melyek szerint április 1-től teljesen blokkolni fogják az appot.
A változtatásra két héttel azután került sor, hogy a közösségimédia-platform vezérét, Pavel Durovot Franciaországban letartóztatták.
Pavel Durovot négy napon át hallgatták ki, ma pedig meg kell jelennie a bíróság előtt.
A Telegram alapítójának franciaországi letartóztatása után Oroszországban sokan elkezdték lángpallossal védeni a szólásszabadságot. A 39 éves milliárdos abban a tudatban repült Bakuból Párizsba, hogy a franciák elfogatóparanccsal várják.
Hatósági vádak szerint a 39 éves milliárdos a Telegram moderálásának mellőzésével, az együttműködés megtagadásával és a kriptovaluták küldésének lehetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy az üzenetküldő applikációt pénzmosásra, terrorizmusra, drogcsempészetre vagy akár gyerekpornográfiára használják.
A Vlagyimir Putyin orosz elnökről készült félmeztelen szabadságos felvételektől megihletve, #PutinShirtlessChallenge címmel virtuális villámcsődületet hirdetett meg kedden az Instagramon Pavel Durov, "az orosz Zuckerberg", a VKontaktye közösségi oldal és a Telegram üzenetközvetítő szolgáltató alapítója.