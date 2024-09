- Navracsics Tibor szerint az egészségügy, az oktatáspolitika beruházásai is szóba jöhetnek a kivándorlás megállítására

Európai Unió;Navracsics Tibor;uniós források;kohéziós politika;

Megvitattuk, hogy a kohéziós politika a jövőben miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy az elnéptelenedő térségekből a kivándorlás megálljon, és újra élet költözzön ezekbe a városokba és régiókba, és mit kell tennünk a gyermekvállalási kedv erősödése érdekében – mondta Navracsics Tibor pénteken a kohéziós politikáért felelős minisztereknek a budapesti Várkert Bazárban tartott informális találkozója után. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elismerte, a közép-, délkelet-európai, valamint a déli államokhoz hasonlóan, Magyarország is kénytelen szembenézni azzal a tendenciával, hogy a fiatal képzett munkaerő az EU legfejlettebb területeire, az északnyugati és a nyugati tagállamokba megy.

– Célzott infrastrukturális fejlesztések, szociális juttatások, az egészségügy, az oktatáspolitika beruházásai is szóba jöhetnek, ezek életképessé és élénkké teszik ezeket a régiókat – fogalmazott Navracsics. Arról is beszélt, hogy reményei szerint a decemberi EU-csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában.

A tárcavezető szerint a kohéziós politika egyike a magyar európai uniós elnökség prioritásainak. – Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt – ismételte meg, hozzátéve: a tagállamok között az EU intézményeiben az elkövetkező többéves pénzügyi kerettervet előkészítő vita a kohéziós politika rövid és hosszú távú célkitűzéseire, pénzügyi kereteire és menetrendjére is vonatkozik.

Az Európai Unió honlapján olvasható a hatályos, 2021 és 2027 közötti kohéziós politika ismertetője, amely szerint az az EU fő beruházási politikája, egyben az uniós szolidaritás egyik legkonkrétabb megnyilvánulása. Ezek között említik a versenyképesebb és intelligensebb, zöldebb, jobban összekapcsolt, a polgárokhoz közelebb álló, szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtését a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával.