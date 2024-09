- Dick Cheney volt amerikai alelnök bejelentette, hogy Kamala Harrisra szavaz, mert Donald Trumpra soha többé nem lehet rábízni a hatalmat

Dick Cheney;republikánus;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;

2024-09-07 07:22:00 CEST

Polgárként mindannyiunk kötelessége, hogy az országot a pártosság fölé helyezzük, hogy megvédjük alkotmányunkat, ezért Kamala Harris alelnökre fogom leadni a voksomat – idézte a CNN Dick Cheney republikánus politikus pénteki bejelentését. Cheney 2001 és 2009 között George W. Bush alelnöke volt, és korábban, az idősebb Bush elnöksége idején, 1989 és 1993 között pedig védelmi miniszter. A 83 éves politikus, aki pályafutása során képviselőházi elnökként és a Fehér Ház vezérkari főnöke is tevékenykedett, az aktív közéleti szerepléstől visszavonult.

Azt, hogy a Republikánus Párban tekintélyt szerzett egykori alelnök mégis megszólalt, közleményélben így indokolta: „Nemzetünk 248 éves történelme során soha nem volt olyan személy, aki nagyobb veszélyt jelentene köztársaságunkra, mint Donald Trump. Megpróbálta ellopni a legutóbbi választást hazugságokkal és erőszakkal, hogy hatalmon tartsa magát, miután a választók elutasították. Soha többé nem lehet rábízni a hatalmat.”

Dick Cheney lánya, Liz, korábbi wyomingi képviselő már a nyilatkozatot megelőzően egy texasi fórumon is elmondta apja döntését. – Kamala Harris büszke arra, hogy megkapta Cheney támogatását, és mélyen tiszteli bátorságát, hogy az országot pártja fölé helyezte – reagált a lépésre Jen O'Malley Dillon, a demokraták kampányfőnöke. Maga Liz Cheney is Kaamala Harrisra szavaz az elnökválasztáson, és nem finomkodott: Donald Trumpot elvetemült emberi lénynek, alelnökjelöltjét, JD Vance ohiói szenátort pedig nőgyűlölő disznónak nevezte, és aggódott, hogy a jelenlegi republikánus páros a hatalom megszerzéséért akár erőszakot is alkalmazna.

Donald Trump saját közösségi platformján ugyancsak nem fogta vissza magát, amikor azt írta, hogy Dick Cheney egy irreleváns „RINO”, a lányával együtt. A volt amerikai elnök kedvenc kifejezése a RINO (Republicans In Name Only), azaz szerinte az őt a saját pártjából bírálókat csak névleg tartja republikánusnak.