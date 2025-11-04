A tekintélyes republikánus politikus, volt amerikai alelnök, az Egyesült Államok terror elleni harcának értelmi szerzője és vezéralakja 84 éves volt.
A republikánus politikus, aki korábban védelmi miniszter is volt, figyelmeztetett: az Egyesült Államok 248 éves történelme során senki nem jelentett nagyobb veszélyt a köztársaságra, mint Donald Trump.
A volt amerikai alelnök, Dick Cheney még Barack Obama beszéde előtt élesen bírálta a demokrata elnököt, mondván, ő az oka annak, hogy az amerikai fegyveres erők nincsenek felkészülve az Iszlám Állam elleni fellépésre.
A tekintélyes republikánus politikus George W. Bush alelnökeként a terrorizmus elleni harc központi figurája volt. A 71 éves Dick Cheney régóta szívgondokkal küzd, első infarktusát 37 éves korában szenvedte el. Tavaly új szívet kapott. Az egykori alelnök attól tartott, hogy a terroristák esetleg a szíve közelébe beültetett defibrillátoron keresztül akarnak végezni vele.