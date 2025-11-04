Attól rettegett, hogy saját defibrillátorával ölik meg

A tekintélyes republikánus politikus George W. Bush alelnökeként a terrorizmus elleni harc központi figurája volt. A 71 éves Dick Cheney régóta szívgondokkal küzd, első infarktusát 37 éves korában szenvedte el. Tavaly új szívet kapott. Az egykori alelnök attól tartott, hogy a terroristák esetleg a szíve közelébe beültetett defibrillátoron keresztül akarnak végezni vele.