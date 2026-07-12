A 71 éves politikus halálát valószínűleg hirtelen szívmegállás okozta.
A republikánus politikus, aki korábban védelmi miniszter is volt, figyelmeztetett: az Egyesült Államok 248 éves történelme során senki nem jelentett nagyobb veszélyt a köztársaságra, mint Donald Trump.
George Santos a jelentés miatt bejelentette, hogy nem indul újra, de a képviselőház megpróbál előbb útilaput kötni a talpára.
Csupán pár percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze a jelöltséghez szükséges szavazatokat.
Súlyos vereségeket szenvedtek el az amerikai republikánusok, egy évvel az elnökválasztás előtt. Különösen nagy pofon számukra a Kentucky kormányzóválasztás eredménye.
Ominózus díszvendégek a "Makig Families Great Again!" rendezvényen.
A muszlimokkal, a bevándorlással és a terrorizmussal foglalkozik Donald Trump amerikai elnökjelölt-aspiráns első televíziós reklámja, amelyet helyi idő szerint hétfőn mutattak be.
Egyedül Jeb Bush volt floridai kormányzó bírálta a muszlimok beutazását tiltó javaslata miatt az éllovas Donald Trumpot az ötödik republikánus tévévitában. A republikánus elnökjelöltségre pályázó politikusok ezúttal Las Vegasban csaptak össze.
Scott Walker wisconsini kormányzó bejelentette hétfőn, hogy nem folytatja a Republikánus Párt hivatalos elnökjelöltségéért folytatott küzdelmet.
November 5-én eldől, a demokrata Bill de Blasio vagy a republikánus Joe Lhota lesz New York új polgármestere, a milliárdos médiamogul, Michael Bloomberg utóda. Nagy a tét, hogy ki és milyen irányba vezeti az Egyesült Államok legnépesebb metropoliszát. Bloomberg 12 év elteltével köszön le, s a felmérések azt jelzik, utána a liberális de Blasio lehet a befutó. Bár New York lakossága többségében demokrata, húsz éve nem állt demokrata párti politikus a város élén.