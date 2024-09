- Újra felvonult a NER elitje Kötcsén, fülsiketítő zenével próbálták meg elriasztani a kérdésekkel provokáló újságírókat

Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;kötcsei találkozó; NER;

2024-09-07 14:22:00 CEST

Az immár hagyományos kötcsei Dobozy-kúrián folytatja az őszi politikai szezon beindítását Orbán Viktor miniszterelnök. A Somogy vármegyei falu azonban a szokásosnál is nagyobb csinnadratta fogadta a NER elitjátt, ugyanis a szervezők nem sokkal 11 óra előtt az utca felé fordított hangszórókat állítottak az épület kapujába, és fölsiketítő zenét zenét kezdtek el játszatni.

A cél valószínűleg az, hogy a zajban le lehessen interjúkat készíteni az érkező politikusokkal és NER-közeli celebritásokkal, a Népszava fotóiból az is kiderült, hogy tiltakozók is megérkeztek Kötcsére, a többi között megjelent a „Magyarország diktatúra, O1G” feliratú nagy transzparens is.

A politikusok közül kora délutánig cím és rangsor nélkül, de megérkezett Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Takács Péter egészségügyi államtitkár, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és parlamenti államtitkára, Zsigmond Barna Pál, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztosa, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Ott van már Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Hidvéghi Balázs, fideszes országgyűlési képviselő, Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója, Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Süli János KDNP-s országgyűlési képviselő, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Szomjaznak Orbán Viktor zárt körben elhangzó szavaira színészek is, például Nemcsák Károly, Seregi Zoltán, Németh Kristóf, de tiszteletét tette egy Orbán Viktort és a vérző fülű Donald Trumpot ábrázoló pólójában Szilágyi Ákos, a New York Polgári Kör alapítója, Varga István, a KESMA korábbi vezetője, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, Kárász Róbert és Velkovics Vilmos műsorvezető, Schmidt Mária, XXI. Század Intézet főigazgatója, Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője és Stefka István lapigazgató, Ómolnár Miklós, a Mediaworks bulvár- és magazinüzletágának igazgatója, Nagy Feró, a megafonos Apáti Bence , Deák Dániel véleményvezér és természetesen Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke.