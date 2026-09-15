Kedden a Vígszínházban hivatalosan is bejelentették, hogy Petőfi Sándorról készít új magyar zenés művet Dés László és Geszti Péter. Az előadást először 2027 júliusában játsszák a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében, majd jövő ősztől lesz látható a Szent István körúti teátrumban.
Több lesz Dés László szeptember 21-i koncertje a Müpában dalok szimpla prezentálásánál. Népszerű udvari zenész lett volna minden bizonnyal egy régebbi korban, de pechjére a modern kori magyar kastélytulajdonosok között jó ízlésű, a művészi szuverenitást is tiszteletben tartó mecénás „megrendelő” – akinek szívesen a szolgálatába szegődött volna – jó ideje nem akadt. Nem ő akart „fehérek közt európai” lenni, így alakult.
Alig kezdődhetett volna jobban hétfő este Dés László és Geszti Péter jubileumi estje az MVM Dome-ban.
A különlegesség és a sokszínűség jegyében rendezik meg szeptember 12. és 15. között az immár tízéves AVL-Érdi Jazz Fesztivált, amelyről Irk Réka fesztiválmenedzsert kérdeztük.
Huszonöt éve mutatták be Dés László, Geszti Péter, Békés Pál zenés játékát, A dzsungel könyvét a Pesti Színházban. A teátrum a jubileumot ebben a járvány sújtotta időben a hétvégén, jobb híján élő stream előadással ünnepelte.
A művész már a sokadik, aki kikel a főigazgató írása ellen.
Túlélésre kell játszani, mondja Dés László, akinek december 29-én lesz koncertje az Arénában. A zeneszerző elmesélte, hogy az indulatait bele tudja őrjöngeni egy szaxofonszólóba a színpadon.
Az ortodox húsvét alkalmából szombaton a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban ad koncertet a Szent Efrém Férfikar Dés Lászlóval közösen.
Merész vállalkozásnak tűnt, mégis az alkotók remek felismerését dicséri a vígszínházi A Pál utcai fiúk, amely Molnár Ferenc klasszikusa nyomán született, a zenés játék szerzői pedig Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián. Az előadás nagy energiákat mozgósít, sok fiatal megmutathatja tehetségét és nem mellékesen az egyre erősödő szabadságvágyunkkal is szembesülhetünk, a minden bizonnyal hosszú sikerszériát megérő produkciót végigélvezve.
Egy héttel a Bayer Zsolt újságíró kitüntetése nyomán kirobbant botrány után elérte a százat a lovagkeresztet tiltakozásképpen visszaadók száma.
Hatvan évesnek lenni nem érdem – állapot. Ha megéri az ember, természetes. Az viszont már nem az, ha a jeles évfordulót munkával ünnepli. Dés László mindenesetre nagy koncertet hirdetett az alkalomra.
Kossuth-díjas zeneszerző, szövegíró, dzsesszmuzsikus, Dés László a Bóta Café vendége ma, december 18-án, szerda este 9 órától a Fix Tévén.
Nagy utazás címmel jövő év január 11-én nagyszabású koncertet ad az Arénában Dés László szaxofonművész, zeneszerző, énekes. Az alkalom: a 60. születésnap, illetve a 40. év a zene birodalmában.
Ünnepélyes gálakoncerttel nyílik meg a felújított Zeneakadémia Koncertközpont kedden este. A több mint 13 milliárd forintos beruházás kilencven százalékát az EU finanszírozta. Aki csak beszél az épületről, elragadtatással szól róla. Lapunk Kocsis Zoltán, Rolla János, Vásáry Tamás, és Dés László Kossuth-díjas muzsikusok véleményét kérdezte. Mindannyian örülnek annak, hogy az épület újraéled. Miközben kérdés, lesz-e elegendő hangversenyközönség, hiszen a kultúrát kedvelő közönség jelentős részének pénztárcája mind laposabb lesz.
Lopásnak nevezte Dés László zeneszerző a Parlament által hétfőn meghozott törvénymódosítást, mely szerint ezentúl az üres adathordozókba beépített jogdíjak negyedét nem az Artisjus osztja fel a művészek számára, hanem az NKA büdzséjébe kerül. Czutor Zoltán a Belmondo együttes frontembere szerint is jogsértő az eljárás, hiszen jogdíjat csak akkor lehet szedni, ha azt az érintettek képviselői osztják fel a jogdíjak tulajdonosai között.