Ellopott jogdíjak - Dés László kiakadt a törvénymódosításon

Lopásnak nevezte Dés László zeneszerző a Parlament által hétfőn meghozott törvénymódosítást, mely szerint ezentúl az üres adathordozókba beépített jogdíjak negyedét nem az Artisjus osztja fel a művészek számára, hanem az NKA büdzséjébe kerül. Czutor Zoltán a Belmondo együttes frontembere szerint is jogsértő az eljárás, hiszen jogdíjat csak akkor lehet szedni, ha azt az érintettek képviselői osztják fel a jogdíjak tulajdonosai között.