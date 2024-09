- Repülőgépek eltérítéséről és az elnöki palota felrobbantásáról szóló fenyegetés miatt vezettek be szigorú intézkedéseket Szlovákiában

rendőrség;Szlovákia;titkosszolgálat;fenyegetés;gépeltérítés;

2024-09-09 10:58:00 CEST

Fenyegető e-mailt küldtek ismeretlenek Szlovákiában, amelyekben az elnöki palotát, a parlamentet és egy vasútállomást említettek meg, mint célpontot. Az üzenetben három repülőgép eltérítéséről írnak, amelyek az említett épületeket és létesítményeket céloznák meg – írja az Új Szó a Noviny cikke alapján.

A rendőrség és a titkosszolgálat szigorú intézkedéseket vezetett be, jelenleg is intenzíven foglalkoznak az üggyel. A levélben megemlítik a 2001. szeptember 11-ei amerikai terrortámadásokat, mint példát.

A Paraméter szerint a fenyegető e-mail vasárnap érkezett, az azonban a beszámolókból nem derül ki, hogy pontosan kinek címezték.

Az Új Szó azt írja, a múlt héten több iskola, valamint a kassai Szent Erzsébet-dóm és a nyitrai repülőtér is megbénult a bombafenyegetések miatt, robbanószerkezetet azonban sehol sem találtak. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a közmédia vasárnapi vitaműsorában elmondta, hétfőre is azt várták, hogy újabb, támadó jellegű és tartalmú e-mail érkezik, ám ez egyelőre nem bizonyosodott be. Hozzátette, Szlovákia a szomszédos országokkal együtt a feladók azonosításán dolgozik.