Eltéríthették az egy hete eltűnt Boeinget

A malajziai hatóság elismerte, egyedül képtelen fellelni az egy hete eltűnt Boeing gép roncsait, úgyhogy egyre több környékbeli ország kapcsolódik be a kutatásba. Az indiai haditengerészet mintegy tíz hajója, felderítő repülőgépe és helikoptere például már harmadnapja kutatja az Andamán-tenger szigeteit a malajziai gép után, de sikertelenül - közölte szombaton az indiai parti őrség egy magas rangú tisztségviselője. A kutatást szombaton kiterjesztették a Bengáli-öbölre is, amit a malajziai hatóságok javasoltak az előző nap - tette hozzá a tisztviselő.