Izrael és Szaúd-Arábia vadászgépeket riasztottak, miután felmerült a gépeltérítés gyanúja. A Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen több mint 160 utas tartózkodott, a hivatalos közlés szerint jelenleg már mindenki biztonságban van, viszont ők próbálták hatástalanítani a támadót.
A levelet küldő ismeretlenek a 2001. szeptember 11-et is említik.
Raman Prataszevics fehérorosz újságíró szülei azt sem tudják, hol tartják fogva fiukat.
Mintegy válaszként az európai uniós szankciókra, Moszkva teljes mellszélességgel kiállt Lukasenko mellett. A fehérorosz diktátort pénteken a Kremlbe várják.
A bangladesi légitársaság egyik gépének személyzete észrevette, hogy a férfi gyanúsan viselkedik, magatartása arra utalt, hogy el akarja téríteni a gépet, ezért a kényszerleszállás mellett döntöttek.
Hatórás drámát követően szerencsés véget ért az a túszejtő akció, amelyet egy egyiptomi férfi kezdeményezett. Az illető túszul ejtette az Egypt Air Alexandriából Kairóba haladó járatának legénységét, illetve utasait. Összesen 55 személy tartózkodott a gép fedélzetén, de mindegyikük sértetlenül hagyhatta el a helyszínt néhány órával azután, hogy a gép Larnakán landolt. Előzőleg a pilóták felvették a kapcsolatot a ciprusi légiirányító központtal, s kényszerleszállást kezdeményeztek a larnakai repülőtéren.
Megbilincseltek egy utast a Virgin Australia Airlines egyik Indonéziába tartó járatán - a hatóságokat eredetileg gépeltérítéshez riasztották a BBC beszámolója szerint.
Már 26 ország vesz részt a Malaysia Airlines rejtélyes módon eltűnt MH370-es járata utáni keresésben. Tíz nap telt el és nem jutottak közelebb a megoldáshoz, de egyre erősebb a gyanú, hogy gépeltérítés, géprablás történhetett. Az utolsó műholdas jelzés alapján az utasszállító bárhol lehet, egy északi irányban Kazahsztánig, déli irányban Ausztrália nyugati partvidékéig húzódó légifolyosó alatti területen.
A malajziai hatóság elismerte, egyedül képtelen fellelni az egy hete eltűnt Boeing gép roncsait, úgyhogy egyre több környékbeli ország kapcsolódik be a kutatásba. Az indiai haditengerészet mintegy tíz hajója, felderítő repülőgépe és helikoptere például már harmadnapja kutatja az Andamán-tenger szigeteit a malajziai gép után, de sikertelenül - közölte szombaton az indiai parti őrség egy magas rangú tisztségviselője. A kutatást szombaton kiterjesztették a Bengáli-öbölre is, amit a malajziai hatóságok javasoltak az előző nap - tette hozzá a tisztviselő.