- Alexander Stubb finn elnök szerint megengedhetetlen, hogy Putyin nyerje meg a háborút

Megengedhetetlen, hogy Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök megnyerje a háborút, békének győznie kell – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök kedden Varsóban, a lengyel nagykövetek éves értekezletének első napján, ahol tiszteletbeli vendégként vett részt. A szeptember 19-ig tartó diplomáciai rendezvényen hivatalos megnyitóján Finnország államfője arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben növekedni fog az orosz hátterű európai szabotázsakciók száma, valamint az Oroszország által támogatott migrációs nyomás is.

– A szövetségeseknek összehangolt módon kell cselekedniük védelmük érdekében, és támogatniuk kell az agresszióval szembesülő Ukrajnát – hangsúlyozta a finn elnök, aki szerint növekszik a Balti-tengeri térség geopolitikai jelentősége, a régió érzékeli az ukrajnai háborúnak és Oroszország destabilizációs cselekedeteinek következményeit. Alexander Stubb, aki Andrzej Duda lengyel elnökkel külön is találkozott, kiemelte: A NATO-hoz csatlakozott Finnország tavalyi és Svédország idei NATO-csatlakozásának inkább szavatolója, mintsem haszonélvezője a térségbeli biztonságnak, a többi között a légtérellenőrzést végző számos vadászgép révén.

A megnyitón szintén felszólaló Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter úgy látta: a Balti-tenger térsége kulcsfontosságú. – A finn és a svéd NATO-csatlakozás nyomán a Balti-tenger szinte az Európai Unió és a NATO belső tengerévé vált. Moszkva számára a Baltikum gazdasági és katonai jelentőséggel bír, és Oroszország próbálkozik is a térségbeli helyzet destabilizálásával. A NATO-nak erre egységesen kell reagálnia, és a szövetség kész az ilyen lépésekre – szögezte le a lengyel diplomácia vezetője.

Az amerikai és a brit külügyminiszter együtt megy Ukrajnába

Antony Blinken az Egyesült Államok és David Lammy, az Egyesült Királyság külügyminisztere a héten közösen látogat Ukrajnába, ahol kritikus helyzet alakult ki, és az orosz invázió eszkalációja fenyeget – közölte a két vezető diplomata kedden Londonban. A BBC tudósítása szerint ez az első ilyen út csaknem egy évtizede, amellyel bizonyítják, megerősítik a Nyugat elkötelezettségét Ukrajna mellett. Blinken közölte: a jövőben is előnyben részesítik az Ukrajnának nyújtott biztonsági segítséget, különösen, hogy Oroszország a tél beállta előtt egyre hevesebben támadja az ukrán infrastruktúrát. Személyesen akarnak meggyőződni az ukrán vezetés konkrét céljairól és szükségleteiről. A külügyminiszterek élesen bírálták Kínát, Iránt és Észak-Koreát, amiért szerintük katonai segítséget nyújtottak Oroszországnak. Az Egyesült Államok újabb szankciókat fog bejelenteni Irán ellen, mert adataik szerint ballisztikus rakétákat szállít az oroszoknak, és amelyeket hamarosan be is vetnek az ukránok ellen.