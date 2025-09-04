Szabad az út a távozó Katainen előtt?

Akár az Európai Unió szempontjából is fontos változásnak tekinthető, hogy Alexander Stubbot választották meg a finn konzervatív párt, a Nemzeti Koalíció elnökének. Ez azt is jelenti, hogy június 23-tól ő lesz hazája miniszterelnöke. A leköszönő Jyrki Katainen az Európai Bizottság elnöke kíván lenni.