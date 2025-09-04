A francia elnök közölte, további országok is fontolgatják a részvételt.
Franciaország és Finnország elnöke, Németország kancellárja, a brit, az olasz és a lengyel miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója után háromoldalú tárgyalást szervezne Volodimir Zelenszkij részvételével.
A NATO-hoz tavaly csatlakozott ország államfője az orosz szabotázsakciók növekedésére, a lengyel külügyminiszter a Baltikum destabilizálására is számít.
Alexander Stubb volt konzervatív kormányfő szoros versenyben győzött Pekka Haavisto volt külügyminiszterrel szemben az elnökválasztás második fordulójában. Bár az elnök csekélyebb hatalommal rendelkezik a kormányfőnél a skandináv országban, az orosz fenyegetés, illetve a finn NATO-csatlakozás miatt politikai szempontból felértékelődött az államfő szerepe.
Március elsejével veszi át a tisztséggel járó teendőket Sauli Niinistö leköszönő államfőtől.
Az Európai Bizottság elnöki székére pályázó korábbi finn miniszterelnök szerint a magyar kormányfőnek magáévá kell tenni a pártcsalád értékeit, vagy távoznia kell. A kormány szerint természetesen Soros György áll e mögött is.
Alexander Stubb a magyar miniszterelnököt tartja legfőbb ellenfelének az Európai Néppárt csúcsjelöltségéért folytatott harcban.
A Fidesz EPP-ből való kizárásáról beszél, és keményen fellépne az illiberális demokráciák ellen az EB elnökségét megcélzó korábbi finn miniszterelnök.
Beismerte vereségét Alexander Stubb finn kormányfő. Konzervatív pártja ugyanis 18 százalékot szerzett, ezzel több mint három százalékkal végzett a volt üzletember, Juha Sipilä által vezetett Centrumpárt mögött.
Akár az Európai Unió szempontjából is fontos változásnak tekinthető, hogy Alexander Stubbot választották meg a finn konzervatív párt, a Nemzeti Koalíció elnökének. Ez azt is jelenti, hogy június 23-tól ő lesz hazája miniszterelnöke. A leköszönő Jyrki Katainen az Európai Bizottság elnöke kíván lenni.