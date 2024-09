- Pogány Judit papírmadarai

Örkény Színház;Pogány Judit;Mácsai Pál;

2024-09-12 12:45:00 CEST

Pogány Judit az éppen húsz éves Örkény Színház alapító tagja. A legendás kaposvári társulatban is korszakos szerepeket játszott. A születésnapi ünnepségére mostani igazgatójával, Mácsai Pállal érkezett a színpadra. Kissé zavarban volt, karján elmaradhatatlan ridikülje. Mácsai leültette egy székre, előtte asztal, és több vödör, legyen hová tenni a virágokat. Aztán egy jó házigazdához illően fel is vezette az estet. Bátran személyesen és ettől nagyon is hitelesen.

„Ki nem állod a protokollt, ha egy interjút kell adnod, égnek áll a hajad. Heteken át hárítod, aztán beleegyezel és később megbánod. Másrészt ma egy nagyon fejlett kritikai érzékkel megáldott kollégát ünneplünk. Egyetlen rossz hangsúlyra évekig emlékszik. Legkevésbé vigasz, hogy nem csak a miénkre, hanem a sajátjaira is. Akik ma ide jöttek, egy hallatlanul éles szakmai nagyító alá léptek, és ez a nagyító nem felejt. Kedves Jutka! Kivételesnek lenni nem egy kényelmes dolog. Időnként bele kell menni olyasmikbe, amik útba vannak. Annyi mindent adtál a pályád és a privát életed során másoknak szerepekben és szerepeken túl, annyi mindent jelentesz, hogy ennek a fejedre olvasása, megköszönése elkerülhetetlenül szükségszerű. Ez az oka annak, hogy ma együtt vagyunk. Kivételes szereped van ebben a társulatban és a társadalomban is, amelynek szintén tagja vagy, akkor is, ha ez neked néha nem tetszik eléggé. Ezért a következő másfél órában (Egy órával hosszabb lett! ) fogadd el a sorosod, takard el a mindennél élesebb kritikai optikádat, vedd tudomásul, hogy fontos vagy! Éld át, hogy szeretnek téged! Hidd el, hogy ezt megérdemled és örülj!”

Pogány Judit megadóan tűrte a direktor csipkelődést sem nélkülöző instrukcióit. Aztán pedig jöttek a köszöntések. Egyik meghatódásból estünk a másikba.

Elsőként a Kolibri Színház társulata érkezett, Pogány Judit ott rendezte A kék madár című darabot, a kollégák énekeltek a műből és hoztak sok kék papírmadarat, na meg virágot. Az ünnepelt korábban azt mondta az igazgatójának, hogy nem egy meghatódós alkat, na ez a kijelentés már az első köszöntés után megdőlt. Pogány Judit a papírmadarakat meglátva azonnal a könnyeivel kezdett küzdeni. Megörült Karácsony Gergely főpolgármester köszöntőjének és virágainak is. Lázár Katinak, akivel Kaposváron sokat játszott együtt, még inkább. Amikor meglátta a nézőtéren felkiáltott: Eljött a Kati! Lázár Kati az utóbbi időben kevés nyilvános szereplést vállal, most viszont fontosnak tartotta, hogy itt legyen. Lányával, Jordán Adéllal együtt idézték fel a Marat halála egyik híres duettjét, amit az eredeti, már színháztörténetnek számító előadásban Pogány Judit adott elő Bezerédi Zoltánnal. Most csak a Pogány Judit részét hallhattuk. Többek közt ezt: „Eljő egy társadalmi rend, ahol minden embert véd a jog, és védheti maga magát.” Újabb könnyek következtek.

De aztán jött a kacagás. Pogány Judit hosszú időn keresztül játszotta a Katona József Színházban Ascher Tamás rendezésében az Elnöknők című darabot Csákányi Eszterrel és Szirtes Ágival. A születésnapra a kolléganők nem mindennapi meglepetéssel érkeztek. Bakikkal, amiket az előadás rendezőasszisztense jegyzett fel naptári pontossággal, az adott előadások után. Ebből a különös bakigyűjteményből olvasott fel részleteket a két színésznő. Az ünnepelt a saját bakijain nevetett a legjobban.

Voltak érzelmes pillanatok is. Kerekes Éva a Liliomból hozott részletet, Kaposváron játszották Pogány Judittal együtt, Pogány volt Juli, Kerekes Éva pedig a lánya. Most együtt újravették a közös jelenetüket improvizálva, megrendítően.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere kedd este az Örkény Színház színpadán találkozott először az ünnepelttel, persze a nézőtérről több előadásban már látta őt. Pogány Judit az ő virágainak is örült.

Eljött a teljesség igénye nélkül és színpadra is lépett Máté Gábor, Gálffi László, Molnár Piroska, Jordán Tamás, Koltai Róbert, Hegedűs D. Géza, Gazdag Gyula filmrendező. M. Tóth Géza rendező a több évadon át futó Bogyó és Babóca című animációs sorozat megannyi figuráira emlékeztette a színésznőt egy erre az alkalomra készített összeállítással. Valamennyi megjelenített mesehősnek ő adta a hangját.

A gálaest végén az Örkény Színház teljes társulata (néhány igazolt hiányzó kivételével) jelent meg és adta elő kánonban Kákonyi Árpád zeneszerző és Parti Nagy Lajossal író erre az alkalomra alkotott zenés fináléját: „Ha hetven, vagy kilencven, vagy ötven, vagy ha száz. Akármilyen szerepben Pogány Juditból egy van. Aki éppen máma nyolcvan. Éljen hát száz alakban, tovább és legtovább. Akármilyen szerepben, Pogány Judit csak egy van. Nyolcvanszoros vivát! ”