- Havi harmincmillióba is kerülhet, hogy rendben legyen a közmédiások sminkje és frizurája

közmédia;fodrász;MTVA;smink;

2024-09-11 19:44:00 CEST

Ismét hatalmas keretszerződést kötött az MTVA a képernyős munkatársait érintő stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtására – vette észre az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerre (EKR) feltöltött dokumentumokban az Mfor.

A befutó – mint 2016 óta mindig – a Make-Up Team Kft. lett, nettó 369,6 millió forintos ajánlatával. A megbízás 12 hónapra vagy a keret kimerüléséig szól, és egy évvel meghosszabbítható. Ha a keretösszeg a meghosszabbítás időtartama alatt merül ki, akkor a szerződés megszűnik.

A portál kiemeli,

ha a megbízás 12 hónapig tart és kimerítik a teljes keretösszeget, a közmédiások és vendégeik megjelenése a ruhák nélkül havi 30,8 millió forintba kerül az adófizetőknek.

A Rafai Attila tulajdonában lévő Make-Up Teamnek biztosítania kell úgynevezett vezető stylist tanácsadást, ennek keretében tervezik meg a képernyősök megjelenését és koordinálják az öltöztetők, fodrászok és sminkesek munkáját. A felhasznált ruhákat nem a Make-Up Team veszi vagy bérli, de a szállításban részt vesz. A cég biztosítja az öltöztetőket és egy varrónőt is. Naponta legalább 13 fodrászt – köztük négy mesterfodrászt – kell biztosítania a közmédiának, havonta átlagosan 1250 óra időtartamban, de eseti fodrászati feladatokra is készen kell állnia, például az MTVA képernyőseinek havi egyszeri (férfiak esetében havi kétszeri) hajvágása, festése, ápolása, illetve a rádiókórus és zenekar havi egyszeri kiszolgálása, frizurakészítése is a feladata. Sminkesből naponta legalább nyolc főt kell kiállítania (köztük három fő kozmetikust/egy fő sminkmestert).

A Make-Up Team egyébként az Open céginformációs adatbázis szerint mikrovállalkozás, öt főt foglalkoztat. A tavalyi mérlegéhez készült kiegészítő melléklet szerint a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma hat fő volt. Tavaly nettó 318,1 millió forintos bevétel mellett 1,3 millió forintos adózott eredménnyel zárt, Rafai nem vett ki osztalékot.