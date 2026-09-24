Karcagi cigánytelepen nőtt fel, éveket töltött Németországban, majd Győrben nyitott barbershopot Mihácsi Patrik. A tiltakozás mellett széles körű szolidaritást is kiváltott, hogy győri üzletére a megbélyegzés szándékával kiírták: cigány. A rasszista akció fordítva sült el. Riport.
Az MTVA meghívásos eljárásban keresett vállalkozást a feladatra, ezúttal is a Make-Up Team Kft. lett a befutó.
Meghívásos eljárással keres céget az MTVA, a feladat smink, stylist és fodrász szolgáltatás nyújtása.
Van egy cég, amelyik hét éve mindent visz az MTVA Kunigunda utcai bázisán, és egyre több közpénzt fizetnek neki.
Aligha lehetett kellemes érzés.
A korlátozások alatt nem kaptak állami segítséget, most tízezrével kérik a kompenzációt a fodrászok, kozmetikusok.
Pelosi azt állította, hogy a fodrászat „tőrbe csalta”.
Nem parkolhat többé a járdán Orbán Viktor - legalábbis a Kossuth Lajos utca 17. szám előtt, ahol a fodrásza dolgozik, biztosan nem. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ugyanis egy szerdai ellenzéki akció után pótolta a járdavédő korlátokat, amelyek lehetővé tették, hogy a miniszterelnöki kisbusz kényelmesen felparkolhasson a gyalogosok helyére.
Az aktivisták lezárták a miniszterelnök híressé vált parkolóhelyét. Néhány nappal ezelőtt járta be a sajtót annak a híre, hogy a kormányfő kisbusza rendszeresen a tilosban parkol az Orbán Viktor fodrásza előtti járdán - tudatja honlapján az Együtt - PM.