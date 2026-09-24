Szomorú lehet Orbán fodrásza

Nem parkolhat többé a járdán Orbán Viktor - legalábbis a Kossuth Lajos utca 17. szám előtt, ahol a fodrásza dolgozik, biztosan nem. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ugyanis egy szerdai ellenzéki akció után pótolta a járdavédő korlátokat, amelyek lehetővé tették, hogy a miniszterelnöki kisbusz kényelmesen felparkolhasson a gyalogosok helyére.