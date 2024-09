- Ellentámadást indítottak Kurszknál az orosz erők

Oroszország;Ukrajna;háború;ellentámadás;Kurszk;

2024-09-11 20:54:00 CEST

Ellentámadásba kezdtek az orosz erők Kurszk megyében, bizonyos területek felett pedig vissza is szerezték az irányítást – a Reuters szerint erről elsőként oroszbarát háborús bloggerek számoltak be, majd egy magas rangú orosz parancsnok is megerősítette a hírt.

A TASZSZ orosz hírügynökség közölte, Apti Alaudinov orosz tábornok, az Ahmat különleges alakulat parancsnoka azt mondta, körülbelül 10 kurszki település felett vették vissza az irányítást. „A helyzet kedvező számunkra” – jelentette ki. Az MTI szerint a tábornok a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva hozzátette, egy páncéloscsoport áttörést ért el, aminek köszönhetően más alegységek is előrenyomulhattak. Alaudinov konkrétan Sznagoszty, Visnyovka és Gyeszjatoje Oktyabrja község felszabadításáról számolt be, valamint arról, hogy Apanaszovka felét is ellenőrzésük alá vonták az orosz erők. Az orosz védelmi minisztérium részéről nem hangzott el erre vonatkozó bejelentés.

A Reuters arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel mindkét féltől korlátozottan érkeznek jelentések, nehéz ellenőrizni az erről szóló tudósításokat.