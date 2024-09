- Magyar Péter: A Karmelita belső mérései szerint már hibahatáron belülre megközelítette a Tisza Párt a Fideszt

Fidesz;Európai Parlament;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-11 21:53:00 CEST

Ha megkérdeztek volna engem február 17-én, nem gondoltam volna, hogy ide jutunk, vagy azt gondoltam volna, hogy eddigre börtönben ülök, vagy valahol külföldön próbálok új életet kezdeni – jelentette ki Magyar Péter a HVG idei politikai szezonnyitó szaloneseményének vendégeként arra utalva, hogy felbukkanása után néhány hónap alatt lett pártja, amit a Medián frissen már 39 százalékra mért, ő pedig már EP-képviselő. A Tisza Párt elnöke – akivel Gergely Márton, a lap megbízott főszerkesztője beszélgetett – hozzátette, úgy tudja, hogy a Karmelita belső mérései szerint már hibahatáron belülre, 2,5 százalékra megközelítette a Tisza Párt a Fideszt.

Magyar Péter azt mondta, jelenleg kevesebb, mint 20 tagja van a Tisza Pártnak, de jóval tízezer feletti azoknak a száma, akik szeretnének belépni. Szerinte november végére összeállhat az alapszabály, azután lehet kongresszusról beszélni, de legkésőbb januárra el kell jutni odáig, hogy sok ezren be is léphessenek. Kiemelte, társadalmi bázist is építenek, mert már csaknem ezer „Tisza-sziget” van, egyfajta alapszervezet, amelyeknek 30-40 tagja van egyenként. Mindemellett úgy vélte, nem egy-egy embert kell majd kiválasztaniuk első körben a 106 egyéni választókerületben, hanem többet és később közülük kerülhet majd ki az, aki a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltje lesz a 2026-os választáson.

Az idei választásra és a Tisza Párt megyei listáinak visszavonására utalva megjegyezte, ez volt a helyes döntés, mert sok óellenzéki vagy beépített fideszes jutott fel a listájukra. A pártfinanszírozásról pedig közölte, saját magukat akarják fenntartani, magánszemélyek adományaiból.

„Megkeresett minket sok oligarcha, mert ők szeretnek a pirosra és a feketére is tenni, de figyelmeztettem őket, hogy lehet, a zöld lesz a nyerő és akkor mindent elveszítenek”

– fogalmazott.

A fővárosi ügyekről közölte, jó az az értelmezés, hogy Budapesten a Tisza Párt lényegében ki akar maradni mindenből. Az, hogy nem akarnak főpolgármester-helyettest jelölni, nem akarnak bizottsági vagy céges pozíciókat vállalni, az nem a felelősség előli menekülés. A Tisza Párt hajlandó jó döntéseket támogatni – mondta, hozzátéve, szerinte

ha Vitézy Dávid programjának csak a tizede is megvalósulna, ez egy sokkal jobb város lenne

Közölte azt is, meglepte Karácsony Gergely olimpiarendezésre adott reakciója, és emögött egyeztetéseket sejt a főpolgármester és a Fidesz között, sőt szerinte az is lehet, hogy „a Fidesz és a DK elviszi tandemben” majd a fővárost a következő ciklusban.

„Egyet tudok mondani: sajnos olyan állapotban van a hazánk, az ország, 14 év nagy idő, a Fidesz és a propaganda küzdeni fog, mint a malac a jégen, a csillagokat is leígérik majd az égről, de eddig mégse éltek a lehetőséggel, úgyhogy ezt már csak mi tudjuk elrontani” – utalt a nagy politikai lehetőségre és egyúttal felelősségre, hozzátéve, „ha ez nem sikerül, az nem a Fidesz győzelme, hanem a mi hibánk lesz.”