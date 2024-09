- Bese Gergő esetenként fenékre csapkodással motiválta a diákjait, másokat meg kirúgatott az iskolából és a munkahelyéről is

katolikus egyház;kirúgás;Bese Gergő;

2024-09-12 09:03:00 CEST

Lassan nincs olyan aspektusa a katolikus egyház által melegpartik miatt felfüggesztett Bese Gergő ügyének, amelyik ne jelentene totális erkölcsi megsemmisülést nemcsak egyházi de világi szempontból is. A Telex nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy a botrány kirobbanása mögött egy féltékenységi ügy állhat, Bese Gergőnek ugyanis eltitkolt kapcsolata volt egy olyan férfival, akit még az egyik fideszes lapnál ismert meg. Az illető úgy tekintett viszonyukra, hogy járnak, ezért aztán megdöbbent, amikor egy melegpornó-felvételen felismerte a NER sztárpapját. Azóta az RTL Híradó új, szintén elgondolkodtató beszámolókat közölt.

E szerint Bese Gergő egy szintén meleg ismerőse korábban egy katolikus egyházhoz köthető cégnél dolgozott, egy plébános volt a főnöke. Miután a pap tudomást szerzett arról, hogy a férfi részt vett az Orbán-kormány melegellenes törvénye elleni tüntetéseken, elérte, hogy a férfinak függesszék fel a munkaviszonyát. Hivatalosan egyéni vállalkozóként maradhatott volna a cégnél, megrendelést azonban nem nagyon kapott a továbbiakban.

Bese Gergő korábban több iskolában is dolgozott, ezzel kapcsolatban is érkezett beszámoló az RTL-hez. Egy korábbi diákja elmondta, kamaszként őt is miatta rúgták ki az iskolából. Hittant tanított, és mivel közvetlenebbnek tűnt, mint a többi tanár, a diák élete egy meglehetősen nehéz periódusában elmondta neki egy kínos történetét. Ezt Bese Gergő azonnal továbbította az igazgatónak, az igazgató pedig ki is rúgta az iskolából. „Megbíztam benne, és elárult” - mesélte.

Az érintett elmondása szerint így utólag az is furcsa volt Bese Gergőben, hogy látványosan mindent tudni akart a diákjairól. Emellett volt olyan évfolyamtársa és osztálytársa, akinek rácsapott a fenekére. „Fura volt, főleg egy paptól, meg egy tanártól” - emlékezett a korábbi diák.