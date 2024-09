- Két hete tart a tanév, de még vannak olyan speciális igényű diákok, akiknek nincs helyük az Iványi-féle Wesley-iskolák megszüntetése után

oktatás;MET;Iványi Gábor;iskolabezárás;Belügyminisztérium;kormányhivatal;tankerület;speciális nevelési igényű gyermek;Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola;

2024-09-12 05:55:00 CEST

– Mi nem rendelkezünk a szükséges szaktudással, nincs gyógypedagógus végzettségünk, mégis nekünk kellene foglalkoznunk az autista gyerekekkel a több száz másik diákunk mellett. Ez így se nekünk, se a diákjainknak, se szegény autista gyerekeknek nem lesz jó. Végtelenül szomorú és undorító, hogy az állam elengedte őket, és nem tud nekik való iskolát biztosítani, miután néhány nappal a tanévkezdés előtt bezáratta az intézményüket – olvasható egy lapunkhoz eljutott levélben.

Az egyik olyan iskola tanára írta ezt, amit a kormányhivatalok arra jelöltek ki, hogy vegyék át az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség bezárt iskoláinak diákjait. A kormányhivatalok augusztus végén két budapesti és egy szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium működési engedélyét vonták vissza „tetemes tartozásokra” hivatkozva.

Az iskoláskorú, főként hátrányos helyzetű, SNI-s, vagyis sajátos nevelési igényű – köztük autista – gyerekek számára állami intézményeket jelöltek ki, tanévkezdés előtt egy-két munkanappal több száz gyermek elhelyezését kellett megoldani. Ám több iskola nem volt felkészülve SNI-s gyerekek fogadására. Értesüléseink szerint az egyik szegedi középiskola alapító okiratában az is szerepelt, hogy autista gyerekeket nem tudnak fogadni.

A tankerületi központ azonban felmentést adott az iskoláknak az alapító okiratban leírtak alól, így annak ellenére is muszáj volt speciális igényű gyerekeket felvenniük, hogy nincsenek meg a szakszerű ellátásukhoz szükséges feltételeik.

Több forrásunk is arról számolt be, hogy ebben a szegedi intézményben egy kis teremben elkülönítve helyezték el a wesley-s gyerekeket, a csengetési rendjük is más, hogy a szünetekben ne találkozzanak a többi diákkal. Ennek biztosítására a termet mindig egy pedagógus „őrzi”, a gyerekek legfeljebb vécére mehetnek ki. Ezt Novákné Finta Csilla, a Szegeden megszüntetett Wesley-iskola szülői munkaközösségének vezetője is megerősítette lapunknak.

– Nekem is elmondta egy szülő, hogy a gimnazista fiát több másik wesleys diákkal egy kis szobában zárták össze. Órarendjük nincs, csak megőrzés van

– mondta. Rámutatott arra is, az autista gyerekek valóban nem tudják elviselni a magasabb létszámú osztályokat, de ez még nem jelenti azt, hogy teljesen el kell őket különíteni. A Wesleyben is együtt, integráltan tanulhattak iskolatársaikkal, a fejlesztésüknek ez fontos eleme – már ha biztosított a megfelelő környezet és szakértelem. Hangsúlyozta: ami most történik, senkinek – sem a gyerekeknek, sem a szülőknek, sem pedig a befogadó iskoláknak – nem jó.

Novákné Finta Csilla elmondta azt is, Szegeden nem minden diákot sikerült helyben, városi iskolába beíratni, vannak, akiknek Bordányba, Deszkre, Ásotthalomra kell átjárniuk. Utóbbi településen több SNI-s diák egy erdészeti szakközépiskolában kapott helyet. A középiskolát újra kell kezdeniük erdész képzésen, miközben soha életükben nem akartak erdészettel foglalkozni. Beszámolt arról is, van olyan család, amelyik feladta a küzdelmet: számos iskolát jártak végig, mire rátaláltak a Wesleyre, gyermeküket korábban mindenhonnan kiközösítették. De mivel már elmúlt 16 éves, nem tanköteles. Most jó eséllyel érettségi nélkül kerül ki az oktatásból.

– Még mindig vannak gyerekek, akiknek nem megoldott a taníttatásuk, egy intézményből sem kaptak még befogadó-nyilatkozatot

– erről Iványi Júlia, a Budapesten megszüntetett MÁV-telepi Wesley-iskola volt igazgatója beszélt lapunknak. Hétfőn még 76 tanulónak nem volt helye, ám mivel a jogviszonyuk szeptember 9-én hivatalosan is megszűnt a Wesley-iskolával, a köznevelési információs rendszerben már nem tudják nyomon követni, kit hova vettek fel. Azt viszont elmondta, budapesti diákjaik esetében volt, hogy más – nem a kormányhivatalok által kijelölt – intézmények vezetői jelentkeztek náluk, hogy átveszik az SNI-s gyerekeket. Ugyanakkor vannak, akik csak magántanulóként folytathatják tanulmányaikat.

De Iványi Júlia szerint sajnos akadtak rossz tapasztalatok is. Egyik tanulójuk egyedül került be az egyik fővárosi iskolába, ahol három napos osztálykirándulással indították a tanévet, de a volt wesley-s diáktól azt kérték, ő ne menjen. Máshol úgy fogadták egyik diákjukat, ha a Wesleyből jött, a bizonyítványában feltüntetett érdemjegyek „biztos nem fedik a valóságot”. Van olyan diák is, aki egy Budapesten kívüli intézményben kapott helyet, így az édesanyjával együtt naponta két órát kell utaznia tömegközlekedéssel, hogy beérjenek az iskolába.

– Sajnos a budapesti diákjaink között is vannak, akik már nem tankötelesek, és úgy döntöttek, nem tanulnak tovább. Két család pedig inkább visszaköltözik Romániába, egy másik család Kárpátaljára

– mondta Iványi Júlia.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kedden közleményben jelezte: értelmetlenül és kegyetlen módon törték ketté a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, megoldhatatlan kényszerhelyzetbe hozták a szülők jelentős részét, kiváló pedagógusok karrierjét tették tönkre. Hozzátették: a szegedi és a budapesti iskoláik esetében is azonnali jogvédelmi kérelmet adtak be az illetékes bíróságoknak.

Szeptemberben kiderül, hogy befogadták-e a kérelmeket, erre a jogi szakértők jó esélyt látnak

– írták, hozzátéve: ha el is fogadják kérelmeiket, ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy az oktatás újra elinduljon intézményeikben.

Tankerületi igazgató: nagyon hálásak a szülők

A Szegedi Tankerületi Központ igazgatója, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit sokkal derűlátóbban látja a helyzetet, mint számos volt wesley-s szülő, diák és pedagógus. Megkeresésünkre azt írtak, a tankerületi központ iskolái biztosítják az SNI-s tanulók megfelelő, jogszabályokban előírt ellátását a szakértői papírjaik alapján, az iskola szakmai alapdokumentumában szereplő jogosultságuknak megfelelően.

Azzal kapcsolatban, hogy az egyik iskolában a többi diáktól elkülönítve, egy kis teremben helyezték el az SNI-s, autista diákokat, azt írtak, a tanulókat a szülők kérése alapján helyezték el, az átvett tanulók osztályai együtt maradhattak, nyugodt, csendes, állandó környezetben tanulhatnak megszokott osztálytársaik társaságában. A tankerületi igazgató szerint a szülők nagyon hálásak, hogy a gimnázium a lehető legnyugodtabb környezetet biztosítja gyermekeik számára. Hozzátette: az SNI-s diákok érettségire való felkészítését középiskolai tanárok, a speciális fejlesztésüket erre szakosodott gyógypedagógus szakemberek végzik.

A wesley-s diákok elhelyezésével kapcsolatban érdeklődtünk a tankerületi központok felügyeletét ellátó Klebelsberg Központnál is, de választ többszöri megkeresés után sem kaptunk.