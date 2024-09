- Építészet Hónapja: titkok nyomában

Budapest;Pécs;Debrecen;építészet;séta;

2024-09-13 13:37:00 CEST

Októberben az Imagine ötödik alkalommal rendezi meg az Építészet Hónapja eseménysorozatot Budapesten, Pécsen és Debrecenben. Fel lehet fedezni a várost amiben élünk, látni a falak mögött a történelmet, meghallgatni, miről mesélnek a régi csigalépcsők, kideríteni mi bújik meg egy-két csinosan díszített homlokzat mögött. Az Imagine városi sétáin elkalandozhatunk a múltba, felfedezhetjük a város olyan építészeti gyöngyszemeit, amelyeket a mindennapok pora már befedett, amelyekre lakat került és káprázatos történetük már csak a szakértők lábjegyzeteiben pihen. Sokunknak megvan a berögzült útvonalunk, a törzshelyeink, amelyekhez az utcák többi része csak díszlet. De ki ne imádná a spin-offokat, a bővített univerzumokat? Talán ilyen egy városi séta is.

Betekintést nyerünk a színfalak mögé, kicsit részesei lehetünk annak a varázslatnak, amely ezeket a lélegzetelállító tereket megihlette. Legközelebb, amikor arra megyünk haza, az a harmadik emeleti ablak már egy kedves történet melegségét árasztja, és lelket önt a nagyváros komor betontengerébe. A különleges programokkal fűszerezett túrák megnyitják a zárkózott homályban rejtőző kis világok kapuit. Sétánk igazi lokálpatrióta vezetői nagy bölcsek, romantikus költők, pletykás szobalányok vagy híres tudósok odaadó szakértelmével ismertetnek meg minket a legizgalmasabb részletekkel.

Az idei programban több mint 40 alkalommal, 11 új tematikában indulnak túrák. Beléphetünk egy patinás Andrássy úti palotába, ahol egykor a főnemesség színe-java mulatozott. Vagy éppen egy zsinagógából átalakított vívóterembe, ahol a szakrális múlt és a sportos jelen különös elegye fogad bennünket. Lehetőség nyílik egy barokk kori könyvtár ódon polcai között sétálni, érezni a régi könyvek illatát és megismerni milyen emberi sorsok fűződnek egy-egy épülethez.

De az Építészet Hónapja nem csupán a múltba réved, hanem lehetőséget ad a jelen és a jövő kihívásaira is reflektálni. Boncolgathatjuk a kérdést, hogyan lehet összeegyeztetni a műemlékvédelmet a modern város igényeivel, vagy hogy ez milyen szerepet játszik az épületek a fenntarthatóságban?

Lehetőséget ad arra, hogy újra-felfedezzünk, ami nem csak az épített környezetünkkel való kapcsolatunkat gazdagítja, de hozzájárul a városi identitásunk erősítéséhez is.

Október tehát az ősz rozsdás színei és a rövidülő nappalok mellett, az épületek művészetéről is fog szólni. Az Imagine sétái arra hívnak minket, hogy új szemmel nézzük a városunkat, és talán egy kicsit magunkat is. Mert ahogy a város változik és fejlődik, úgy változunk és fejlődünk mi is vele együtt.

Az Imagine által szervezett séták limitált létszámmal indulnak, így érdemes időben regisztrálni.