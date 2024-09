- Bíróság elé állítják az irodalmat

Németország;cenzúra;irodalom;bírósági tárgyalás;Törökország;kurdok;elnyomás;írók;bűnvádi eljárás;Kurdisztán;Kurdisztáni Munkáspárt;kurd kérdés;terrorvád;

2024-09-13 18:42:00 CEST

Emiatt akár hét év börtönre is ítélhetik.

A per a kurd kultúra elleni elnyomási hullám része. „Az irodalmat bíróság elé állítani olyan, mintha a szelet akarnánk börtönbe zárni” - írja a sikeres török író, Ahmet Ümit, akinek több művét is átültették magyarra, az Ekincinek írt szolidaritási levelében. „Ez soha nem sikerülhet”, folytatta. A török igazságszolgáltatás mégis megpróbálja: Ekincinek jövő szerdától "a Kurdisztáni Munkáspártot szolgáló terrorpropaganda" miatt kell bíróság elé állnia Isztambulban az ”Akiknek álmait összetörik" című regénye miatt, emlékeztet a Die Presse.

A nyilvánvalóan önéletrajzi ihletésű regény egy kurd menekültről szól, aki menedékjogot kapott Németországban, mégis visszatér a délkelet-anatóliai Batmanba, és a kurd hegyekbe költözik. A regényt két évvel ezelőtt betiltották és elkobozták Törökországban. „Mivel a bíróság nem tudja bebörtönözni a regény szereplőit, így a szerzőt akarja túszul ejteni” - kommentálta az ellene felhozott vádakat Ekinci. A szerző, aki Isztambul és Hamburg között ingázik, részt kíván venni a tárgyaláson.

A PEN International írószervezet az eljárás azonnali leállítására szólított fel. „Yavuz Ekinci üldözése fenyegető üzenet a többi törökországi író számára” - magyarázta a PEN International elnöke, Burhan Sönmez, aki maga is törökországi kurd. „Mindannyian azt kockáztatják, hogy megrágalmazzák és bebörtönzik őket, ha olyan könyveket írnak, amelyek nem követik a hivatalos irányvonalat, vagy ha nehéz témákkal mernek foglalkozni.”

Ekincit már korábban másfél év próbaidőre ítélték egy 2011-es és 2012-es személyes Twitter-üzenetsorozat miatt, mielőtt 2014-ben megjelent regényét 2022 februárjában betiltották. Ha a mostani perben elítélik, akár hét év börtönbüntetésre is számíthat. „Mindaz, ami történik, olyan mint az 1984 egy nagyon rossz filmváltozata” - állapította meg Moritz Kunstmann, az Ekinci legutóbbi regényeit a német olvasókhoz eljuttató müncheni Antje Kunstmann kiadó munkatársa.

Yavuz Ekinci Magyarországon kevéssé ismert, de műveit több más nyelvre is lefordították. 2001-ben elnyerte a Yasar Nabi Nayir „Figyelemre méltó novella”-díjat, később több más török irodalmi elismerést is kapott. Sokáig Batmanban tanított. Isztambulban is élt, majd 2023-ban Németországba ment a német PEN Berlin segítségével, néhány hetet töltött a német fővárosban.