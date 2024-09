- Főispánok, pletykák, aggódó jegyzők

önkormányzat;kormányhivatal;jegyzők;főispán;

2024-09-16 05:45:00 CEST

„A sajtóban a XXXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferenciáról napokban elterjesztett hírek közül egy felel meg a valóságnak: az eseményen valóban felszólalt Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntőjében azonban minden híreszteléssel ellentétben csupán arról beszélt, hogy milyennek látja a jegyzők tevékenységét” – válaszolta megkeresésünkre a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, melynél – miután forrásaink szerint a tárcavezető az önkormányzatiság esetleges átalakításának lehetőségeiről is beszélt – azt iránt érdeklődtünk, milyen változások várhatók az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban.

A témával – többek között az iparűzési adó esetleges elvonásával a településekről – már foglalkoztunk, és cikkünk nyomán keresett meg több jegyző, akik részt vettek a konferencián. Állították, konkrétumok valóban nem hangzottak el az önkormányzati átalakítással kapcsolatban, de különféle lehetőségek szóba kerültek. Az egyik ilyen, hogy esetlegesen úgy alakítanák át a helyhatóságokat, hogy a megválasztott polgármester és képviselők maradnának, ám a szakmai-közigazgatási terület, vagyis a jegyző és az általa vezetett hivatal – vagyis a teljes szakapparátus a különféle helyi főosztályokkal, hatóságokkal - átkerülne a kormányhivatalokhoz, s a főispánok lennének a munkáltatók. Ami azt jelentené, hogy a valóságban a települési irányítók alól kivennék a munkájukhoz szükséges szakmai hátteret.

- A települési önkormányzatokat így a megyei közgyűlések szintjére silányítanák, ahol az elnök, az alelnökök mellett nagyjából a titkárságaik és mondjuk a sofőrök maradtak, érdemi feladatok nélkül – mondta lapunknak egy városi jegyző. – Hiszen a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők és a kabinet maradna, minden más felügyelete átkerülne a kormányhivatalokhoz, mint a jegyzők munkáltatóihoz, a hivatalokban viszont éppenséggel a jegyző a munkáltató. Azaz a teljes apparátus állami felügyelet alá kerülne.

Jelenleg a törvény szerint a jegyzőt a polgármester nevezi ki – korábban a képviselő-testületek, közgyűlések választották –, az esetleges átalakítás után így érdekes helyzet állna elő: a településvezető kinevezettjének a kormányhivatal – a főispán – lenne a munkáltatója, ami komoly érdekellentéteket okozhatna.

- Korábban is felmerült már, hogy a jegyzői kinevezéshez állami hozzájárulás is kelljen, hiszen akadnak olyan államigazgatási jogkörök a jegyzői hivataloknál, amelyeknél egy felsőbb állami hatóság felé tartoznak felelősséggel, adott esetben utóbbi utasíthatja is a hivatalt – mondta lapunknak Lamperth Mónika korábbi, az önkormányzatokért is felelős belügyminiszter, egykori XV. kerületi jegyző, önkormányzati szakértő.

– Egy ilyesfajta átalakítás komoly zavarokat okozhat, hiszen, ismerve a politikai viszonyokat a jegyző könnyen két álláspont, irányvonal, érdek közé szorulhat, és kérdés, kinek kell megfelelnie. A polgármesternek, akivel a településért kell dolgoznia elvileg, vagy a munkáltatójának?

Az ellenzéki vezetésű településeknél ez meglehetős zavarokat generálhat, hiszen előállhat az a helyzet, hogy a jegyző nem a polgármesternek és a testületnek, hanem a munkáltatójának akar megfelelni. A települési működés is veszélybe kerület, hiszen az önkormányzati hatáskörök a törvény szerint a képviselő-testületeket illetik, ám ezek közül sokat, szakmai okokból átruháznak a polgármesterre, vagy akár a jegyzőre. Ha viszont nem ők a munkáltatók, akkor milyen jogon? Szakmailag tehát nehéz lenne megmagyarázni az esetleges változtatást, ami azonban tökéletesen beleillene a kormány centralizálási mániájába, hogy minél több mindent a kontrollja alá vonjon.

Az ügyben kerestük Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnökét, aki szerint rengeteg dolgot lehet hallani az önkormányzatok esetleges átalakításáról, melyeket azonban megfelelő információk hiányában nem akar kommentálni. Megjegyezte, a MÖSZ a hónap végén rendez egy konferenciát, melyen Navracsics Tibor is jelen lesz előadóként, s bízik benne, ott és akkor sok minden kiderül az önkormányzatok jövőjével kapcsolatban.