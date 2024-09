- Úgy tűnik, Kamala Harris nyerte az amerikai elnökjelölti vitát, Donald Trump macskaevő migránsokról és Orbán Viktorról beszélt

Orbán Viktor;Egyesült Államok;elnökjelölt;Donald Trump;Kamala Harris;

2024-09-11 10:21:00 CEST

Az olyan kérdések, mint az amerikai gazdaság, az abortuszhoz való jog, az orosz-ukrán, illetve az izraeli-palesztin háború házi kedvenceket faló migránsokról és Orbán Viktorról is szó esett a demokrata Kamala Harris és az újrázni próbáló republikánus Donald Trump keleti parti idő szerint kedd este (közép-európai idő szerint szerda hajnalban) tartott első elnökjelölti vitáján.

A jelenlegi demokrata alelnök és a volt republikánus elnök még soha nem találkozott egymással. Most, a philadelphiai National Constitutional Centerben az ABC égisze alatt tartott vita előtt úgy tűnt, Donald Trump el akarja kerülni a kézfogást Kamala Harrisszel, aki azonban határozottan odalépett hozzá, hogy ha máshol nem, a Donald Trump számára felállított pulpitus mögött bemutatkozzanak. A vita első nagy témája az amerikai gazdaság volt, az egyik műsorvezető, David Mur kérdésére, hogy jobban élnek-e az amerikaiak, mint négy éve, Kamala Harris sietve ki is jelentette, hogy van terve annak a középosztálynak a felemelésére, amelyen Donald Trump az importáruk megvámolásával behajtaná a milliárdosoknak és a multiknak kedvező adócsökkentései összegét. Ez a vám az amerikaiaknak családonként évi négyezer dollárba kerülne, de Donald Trump azzal rázta le a kérdést, hogy az importáruk vámját az elképzelése szerint az Egyesült Államokkal kereskedő országok fizetnék ki. Mielőtt z örök vesszőparipájának számító migrációról kezdett volna beszélni, mondván, a bevándorlók csak elveszik a feketék és a latinók, illetve szakszervezeti tagok munkáját, felidézte, hogy a Joe Biden és Kamala Harris fémjelezte demokrata adminisztráció alatt elszállt az infláció. Ez valóban így volt, 2024 augusztusára azonban visszaesett 2,9 százalékra.

Ami az abortuszt illeti, a Kamala Harris és Donald Trump azon vitatkozott, hogy szövetségi vagy szövetségi állami hatáskörbe tartozik a kérdés. Miközben Donald Trump újra elővette a közelmúltbeli megnyilvánulásaiból már ismert szólamot, hogy a demokraták akár újszülöttek kivégzését is támogatják – kijelentése után a másik műsorvezető, Linsey Davis emlékeztette, nincs olyan törvény a világon, amelyik ezt megengedné –, és bátor döntésnek nevezte, hogy a legfelsőbb bíróság az általa kinevezett három konzervatív bíróval az élen eltörölte az 1973-as Roe kontra Wade ítéletet az abortuszhoz való jog alkotmányos védelméről. Kamala Harris azt hangsúlyozta, Donald Trumpnak nincs joga eldönteni, mit kezd egy nő a saját testével. Felhívta a figyelmet arra is, azóta, hogy az abortusz szövetségi állami hatáskörbe került, az orvosok néhol félnek megfelelő ellátást nyújtani a nemi erőszak vagy vérfertőzés áldozatául esett nőknek, és azok a nők is akadályokkal néznek szembe, akik IVF-re várnak.. Azzal vádolta Donald Trumpot, hogy ha újra elnökké választják, szövetségi szintű abortusztilalmat vezet be.

Bár a volt elnök világossá tette, hogy támogatja az abortuszt, ha a várandós anya nemi erőszak vagy vérfertőzés áldozata lett, illetve ha az élete a születendő gyermek miatt veszélybe kerül, Kamala Harris kérdésre sem volt hajlandó egyértelmű választ adni arra, hogy elnökként megvétózna-e egy szövetségi szintű abortusztilalmat. – Ugyan már – intézte el eközben a demokrata alelnök Donald Trump faggatózását, hogy a terhesség hetedik, nyolcadik vagy a kilencedik hónapjában támogatja-e a abortuszt.

Az terhességmegszakítás egyébként az amerikai elnökválasztás egyik központi kérdése, jellemző, legalábbis, hogy az elnökjelölti vita alatt mindössze egy tagállam, Ohio volt, ahol az internetezők nem az abortusz szót írták be a legtöbbször a keresőjükbe a politikai témák közül.

Ohio államban a leggyakoribb keresőszó a bevándorlás lett, aminek egyébként Donald Trump az oka, a volt elnök ugyanis a vitában bedobta, hogy az ohiiói városkában, Springfieldben a bevándorlók kutyákat és macskákat esznek, felfalják a helyiek helyiek házi kedvenceit. Bár ezt helyi rendőrségi közlések is többször cáfolták, szélsőjobboldali körökben valóban nagyon népszerű álhírről van szó, Kamala Harris válaszul pedig fel is idézte, valószínűleg ez az eszmefuttatás az, amiért nem Donald Trup, hanem ő élvezi 200 olyan republikánus politikus támogatását, aki George W. Bush volt elnökkel, Mitt Romney vagy néhai John McCain szenátorral dolgozott együtt. Donald Trump egyébként nem állt meg itt, azt állította, hogy a demokraták „milliónyi és milliónyi” illegális bevándorlót engedtek be, csak azért, hogy rájuk szavazhassanak – ez nem igaz, szövetségi szintű választáson az Egyesült Államokban csak amerikai állampolgárok szavazhatnak –, amíg pedig a világon mindenhol csökken a bűnözés, az Egyesült Államokban nő.

Szerinte az Egyesült Államokban megjelent az úgynevezett „migránsbűnözés”, a műsorvezetői közbevetésre, hogy az FBI szerint Egyesült Államokban a bűnözés csökken, csalással vádolta meg az FBI-t,

amely szerinte a bűnözést szégyellő nagyvárosokat kihagyja a bűnözési statisztikákból.

Erre Kamala Harris úgy reagált, az amerikaiak belefásultak már abba, hogy ugyanazt hallgassák újra és újra Donald Trumptól, miközben ő az, akinek van megoldása a lakhatási válságra, a kisvállalkozások támogatására, a zöldségek és a gyümölcsök árának a csökkentésére.Ami a bűnözést illeti, Kamala Harris lecsapta a magas labdát, és megjegyezte, hogy hogy Trumpot 34 rendbeli bűnösként már elítélték. A republikánus elnökjelölt szerint ezek politikai okból folyó eljárások, mivel Joe Biden fegyverként használja ellene az igazságszolgáltatást, és talán ezért is lőttek rá, mert a politikai ellenfelei szerint ő veszélyt jelent a demokráciára.

Az orosz-ukrán háborúról és a világ más nagy fegyveres konfliktusairól szóló külpolitikai részben Donald Trump azt állította, hogy az Európai Unió semmivel sem szállt be a háború költségeibe, amihez képest az igazság az, hogy többet fordított a kijevi vezetés támogatására, mint az Egyesült Államok. Arra nem válaszolt, szeretné-e, hogy Ukrajna győzzön, elintézte annyival, hogy azt akarja, érjen véget. Megismételte, hogy az elnökválasztási győzelme után még a 2025. jánuári hivatalba lépése előtt elérné, hogy véget érjen a háború, az Egyesült Államok pedig ebben az ügyben a harmadik világháborúval játszik. Kamala Harris szerint Ukrajna az amerikai katonai segélynek hála képes megőrizni szabadságát és ha Donald Trump lenne az elnök, Vlagyimir Putyin már Kijevben ülne, és a többi európai országot fenyegetné.

Kamala Harrisen néha látszott, hogy egykor San Francisco-i körzeti ügyész, aztán kaliforniai főállamügyész volt, amikor ugyanis elkezdte ugratni Donald Trumpot azzal, hogy a kampánygyűlésein Hannibal Lecterről és a rákot okozó szélerőművekről is szokott beszélni, emiatt pedig a rajongói egyszerűen elszivárognak a rendezvényeiről, a világ vezetői kinevetik, amiért még mindig nem ismerte el a 2020-as elnökválasztási vereségét, Donald Trump az utóbbi cáfolatául mindössze egy nevet, Orbán Viktor magyar miniszterelnökét említette.

Orbán Viktor kemény ember, okos ember. Azt mondta, hogy Donald Trumpra van szükség elnökként, mert tőle Kína és Észak-Korea is félt. Oroszország is félt – mondta Donald Trump, de azon kívül, hogy önmaga dicséretére használta fel a magyar miniszterelnököt, azt nem árulta el, hogy Orbán Viktor miért számítana a világ egyik vezető politikusának.

Egyébként amennyire meggyőző tudott lenni Donald Trump a 2024. november 5-i elnökválasztástól végül visszalépő demokrata elnök, Joe Biden elleni június 27-i vitában, annyira csapongónak tűnt most. Többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok egy hanyatló nemzet, a két politikus záró megjegyzéseiből is az derült ki, hogy amíg ő inkább a múlt dicsfényét üldözi a Make America Great Again jegyében, Kamala Harris a jövőről beszél. A vita utáni felmérések tanúsága szerint az amerikaiakat inkább a jövő érdekli, a CNN-SSRS gyors közvélemény-kutatásában legalábbis a megkérdezettek 63 százaléka azt mondta, Kamala Harris nyerte az elnökjelölti vitát.

Nem mellesleg az elnökjelölti vita után Taylor Swift egy macskás kép kíséretében azonnal szólt, hogy Kamala Harrisre fog szavazni.

A Fox News októberben akar még egy elnökjelölti vitát rendezni, egyelőre nem világos, hogy ebből lesz-e valami.