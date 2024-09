- Szexkereskedelemmel, kerítéssel és zsarolással vádolják a világhírű amerikai rapper-producert, Sean „Diddy” Combst

emberkereskedelem;Egyesült Államok;szexuális zaklatás;zsarolás;vádemelés;

2024-09-17 18:40:00 CEST

Bűnszervezetben elkövetett zsarolás, erőszak, csalással vagy kényszerítéssel végzett szexkereskedelem, valamint prostitúció szervezése – kerítés bűncselekménye – miatt kedden az Egyesült Államokban vádat emeltek a világhírű amerikai rapper és producer, Sean „Diddy” Combs ellen. A zenészt hétfőn egy New York-i szállodában tartóztattak le – derül ki az NBC News híréből.

A 14 oldalas vádirat szerint az egykor Puff Daddy és P. Diddy néven ismert rapper és producer évtizedeken át zaklatott, fenyegetett és kényszerített nőket, valamint másokat maga körül azzal a céllal, hogy kielégítsék szexuális vágyait, valamint védjék a jó hírnevét és titokban tartsák ezt. Ügyészségi vádak szerint ahhoz, hogy Sean Combs mindezt végre tudja hajtani, a munkatársaira a befolyására és pénzügyi forrásaira támaszkodott, bűnszervezetet hozott létre,

amelynek tagjai többek között szexuális kereskedelemmel, kényszermunkával, emberrablással, gyújtogatással, vesztegetéssel, illetve az igazságszolgáltatás akadályozásával kapcsolatos bűncselekményeket követtek el, illetve kíséreltek meg elkövetni.

A vádiratban az áll, hogy nem nevezett áldozatot nagyjából 2009-től 2018-ig rávett arra, hogy vegyen részt kereskedelmi célú szexuális aktusokban, miközben tudta, hogy az áldozat erőszak, csalás és kényszerítés miatt teszi ezt. Mindemellett 2009 és 2024 között több alkalommal, szándékosan szállított női áldozatokat és szexmunkásokat azzal a szándékkal, hogy prostitúciót folytassanak. Verbális, érzelmi, fizikai bántalmazást, illetve szexuális zaklatást követett el, áldozatai irányítására pedig a befolyását használta.

A vádak nyomán 2024. márciusában Sean Combs Los Angeles-i és miami házában is razziát tartottak már. Hétfő este a New York-i nyugati 57. utcában fekvő Park Hyatt szállodában tartóztatták le. Ügyvédje csalódottságának adott hangot a letartóztatás miatt, kiemelve, védence együttműködő volt az ellene indított nyomozásban, a múlt héten pedig önként költözött a szülővárosába, New Yorkba, miután számított a vádemelésre. „Ezek egy ártatlan ember cselekedetei, akinek nincs titkolnivalója, és alig várja, hogy a bíróság előtt tisztázhassa a nevét” – fogalmazott Marc Agnifilo.

Sean Combsról hosszú idő óta rebesgetik, hogy kvázi maffiát épített maga köré azóta, hogy 1993-ban lemezkiadót alapított Bad Boy Records néven, 1997-ben pedig rapperként is befutott az I'll Be Missing You-val, a The Police 1983-as dalának, az Every Breath You Take-nek az átiratával. (Erről a nyúlásról nem szólt előre a dal szerzőjének, Stingnek, akinek most élete végéig napi kétezer dollárt fizethet a szerzői jogokért.) Legális szórakoztatóipari birodalma a Sean John nevű divatcégtől a Revolt TV-ig terjed, amelyben idén júniusban adta el a részesedését, valószínűleg amiatt, hogy legyen miből fizetnie a 2023 novembere óta egyre-másra felröppenő vádak nyomán a peren kívüli megállapodást. Tíz hónappal ezelőtt az egykori barátnője, Casandra Ventura indított pert ellene egy szövetségi bíróságon azzal, hogy a kapcsolatuk 12 éve alatt szexuális és másfajta fizikai abúzusnak volt kitéve. Bár ezt egy nappal a feljelentés után el is simították egy peren kívüli megállapodással Sean Combs pedig mindent tagadott, 2024 májusában a CNN-nek sikerült megszereznie egy 2016-os videófelvételt, amelyen az látszik, hogy a rapper-producer egy szálloda folyosóján rúgja és a hajánál fogva húzza az akkori barátnőjét. Legutóbb 2024. szeptember 11-én indítottak pert ellene szövetségi bíróságon egy Dawn Richard nevű énekesnő, akit fojtogatni és fenyegetni kezdett, mert egy bántalmazásig fajuló 2011-es vitában védelmére kelt Casandra Venturának.