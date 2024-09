- A Hezbollah egyelőre megmentette az izraeli védelmi minisztert

Libanon;Benjamin Netanjahu;védelmi miniszter;Hezbollah;

2024-09-18 09:29:00 CEST

Benjamin Netanjahu miniszterelnök nem először próbált megszabadulni védelmi miniszterétől, idén márciusi kísérlete azonban általános sztrájkot és a hadsereg tartalékosainak szolgálatmegtagadását eredményezte. Háború – Izrael esetében immár legalább kétfrontossá vált háború -idején azonban katasztrofális következményekkel járhat a tárcavezető cseréje, tekintettel a tavaszi hadseregen belüli ellenállásra. Amint a The Times of Israel tegnapi vezércikkében fogalmazott, Galant első menesztési kísérlete tragikus következményekkel járt, tényleges elbocsátása azonban ennél is rosszabb lehet.

Márciusban Netanjahu azért váltotta le a védelmi minisztert, mert ellenezte az igazságszolgáltatás gyengítésére irányuló reformot és nyilvánosan figyelmeztetett, hogy a tömeges tiltakozások közepette a törvény végrehajtása fenyegetést jelent Izrael biztonságára. A demonstrációk hatására Netanjahu visszavonta döntését, de a két politikus viszonya továbbra is mélyponton maradt, majd viszályuk tovább mélyült a háború hónapjai alatt. Az ynetnews izraeli portál szerint a két vezető politikus hosszú ideje nem is találkozott, annak ellenére, hogy Izrael több fronton is háborúzik.

Galant álláspontja szerint noha a túszok kiszabadítását prioritásként kellene kezelni, a miniszterelnök akadályozza az ezt lehetővé tevő tűzszüneti megállapodást a Hamásszal, miközben a hadsereg, a belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét valamint a Moszad egybehangzó álláspontja szerint Izrael képes kezelni az ilyen megállapodásból eredő biztonsági kockázatokat. A védelmi miniszter az ultraortodox férfiak besorozását is szorgalmazza, amivel viszont a vallási pártok koalíciós részvételét kockáztatja a kabinet. A tűzszüneti megállapodással pedig a szélsőjobb partnerek támogatását veszítheti el Netanjahu.

A héber média értesülései szerint a miniszterelnök nem tett le arról, hogy rebellis miniszterét a volt likudos, a jelenlegi ellenzéki Új Remény párt vezetőjére, Gideon Szá’árra cserélje, de mindaddig nem fog lépni, míg el nem dől, hogy Izrael küszöbön álló nagyszabású katonai hadjárattal szembesül-e a libanoni határmentén a Hezbollah részéről vagy sem. Az ynetnews portál állítja, Netanjahu nemcsak Szá’árt próbálja bevonni a kormánykoalícióba, hanem az Új Remény négy parlamenti mandátumával biztosítaná kormánya túlélését és ellensúlyozná a szélsőjobboldali botrányhős miniszter, Itamar Ben Gvir nyomásgyakorlását.

Választása talán azért esett épp Gideon Szá’árra, mert ő az egyetlen ellenzéki politikus, aki ugyancsak ellenzi a tűzszünetet. Sajtóhírek szerint az egykori igazságügyi miniszter egy olyan törvénytervezetet is kidolgozott a háredik katonai szolgálata kapcsán, amit a vallási pártok is elfogadnak. A miniszterelnöki hivatal és Szá’ár egyaránt cáfolja az egyeztetéseket, de a tárgyalások részleteit ismerő források több izraeli lapnak is tényként szivárogtatták ki. Hozzátették: amerikai kormányzati tisztviselők is aggódnak Gallant esetleges menesztése miatt, és azt állítják, ő az "egyetlen felnőtt a szobában" Netanjahu kormányában.

A források szerint a védelmi miniszter cseréjének kérdése egyértelműen az északi fronton tapasztalt feszültség növekedése miatt került le napirendről, ugyanis egyre nő az aggodalom amiatt, hogy a Hezbollah terrorszervezettel való katonai konfliktus komolyabb méreteket ölt.