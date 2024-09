- Soltész Miklós: Az örmények mindig számíthatnak a magyar kormányra

kisebbség;Soltész Miklós;Örményország;örmények;

2024-09-17 22:02:00 CEST

A hazájukban és a Magyarországon élő örmények mindig számíthatnak a magyar kormányra - idézte az MTI, mit mondott a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten, az Országos Örmény Önkormányzat székházának átadásán.

Soltész Miklós mellett az eseményen jelen volt Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, Asot Szmbatján, Örményország magyarországi nagykövete, Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Czárán István, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke is. Ünnepi beszédében Soltész Miklós azt mondta, hogy az örmény és a magyar nép történetében számos hasonlóság van; mindkét nemzetet igyekeztek elpusztítani más népek, de az örmények és a magyarok is kiállták a megpróbáltatásokat.

Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a magyar kormány fokozott figyelemmel kíséri a Hegyi-Karabahban élő örmények sorsát, a nekik nyújtott segítség részeként eddig közülük százhúsz gyermek jöhetett Magyarországra nyaralni, az örményországi szociális krízis mérséklésére a kabinet 200 millió forintot különített el, a jövőben pedig további több száz gyermek utazhat hazánkba. A feladat szervezése az örmény nemzetiségű államtitkár, Azbej Tristan feladata - tette hozzá. Ez a szolidaritás csak akkor tartott egy látványos hatásszünetet – jegyezhetjük meg –, amikor Hegyi-Karabahból százezer örmény menekült el az azeri támadás miatt, Ilham Aliyev azeri diktátor megtaposta a hegyi-karabahi zászlót, az Orbán-kormánynak pedig az EU többi tagországával együtt el kellett volna ítélnie az azeri háborús agressziót.

Az államtitkár emlékeztetett, az örmények a világon az elsők között vették fel a kereszténységet – Örményország egészen pontosan a világ legrégebbi keresztény országa, 301 óta államvallás ott a kereszténység –, ugyanakkor a magyarok is már több mint ezer esztendeje élnek a kereszténység értékrendjében. Kiemelte, ez felelősséget is jelent, ami a kisebb közösségekkel szemben is érvényes. A székház átadása Örményország, az itt élő örmény közösség és a magyar kormány jó kapcsolatának, illetve a nemzeti egyházak és a diplomácia együttműködésének bizonyítéka.

Volt egyszer egy baltás gyilkos

E szerint – fűzhetjük hozzá –, csak pillanatnyi összeomlás és téboly jele volt, hogy 2012. augusztusában Magyarország átadta Azerbajdzsánnak a baltás gyilkos becenéven ismert Ramil Safarovot, hivatalosan azért, hogy az azeri hadsereg őrnagya a hazájában töltse le azt az életfogytiglant, amelyre Magyarországon ítélték, amiért 2004-ben Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen előre megfontolt szándékkal meggyilkolta – egy baltával lefejezte – örmény tiszttársát, Gurgen Margarjant. Egy NATO által szervezett angoltanfolyamon voltak itt.

2014-ben az azeri sajtó azt írta, hogy az átadásról a legmagasabb szinten, egy éven át tartó tárgyalások nyomán állapodtak meg, és bár az Orbán-kormány eleinte húzódozott a dologtól, Ilham Aliyev azeri elnöknek végül sikerült meggyőznie a magyar miniszterelnököt. Hogy mivel, azt azóta sem tudni, de az azeriek valószínűleg átverték a magyarokat, Ramil Safarov ugyanis a visszatérése után azonnal amnesztiát, lakást és életjáradékot kapott. Az ügyben az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy az átadáskor transzparensen, mindenben a nemzetközi jognak megfelelően jártak el, Örményország viszont megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal. Helyreállításukról csak tíz évvel később, 2022. december 1-én született meg a döntés.

A Safarov-ügynek volt egy másik kellemetlen mellékzöngéje is az Orbán-kormány számára, 2017-ben ugyanis kiderült, hogy az azeri baltás gyilkos átadása előtti és utáni időszakban több mint hétmillió dollárt utaltak át egy MKB-s számlára, valószínűleg az Azeri Pénzmosoda művésznéven ismert pénzmosási és befolyásolási kísérlet keretében. Az utalások egy hónappal azután kezdődtek, hogy 2012 júniusában Yakub Eyyubov azeri miniszterelnök-helyettes Bakuban fogadta Orbán Viktort, és csaknem egy évvel később fejeződtek be. Ramil Safarovot Magyarország 2012 augusztus 31-én adta át Azerbajdzsánnak. Szijjártó Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy „sumák”, aki a pénzt összeköti a baltás gyilkossal.