- Orbán Viktor Nagymaroson és Kismaroson ellenőrizte a védekezési munkálatokat

2024-09-18 12:03:00 CEST

Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte szerda délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat, Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen - tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát (MTI) a miniszterelnök sajtófőnöke.

A miniszterelnöknek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, hogy Nagymarosnál rövid szakaszokon, bekötések lezárásánál van szükség homokzsákos zárásra. A védművek kiépítése folyamatos, az árvízvédelmi fal kiépítettsége 100 százalékos, jelenleg a mobilgát minőségellenőrzése és szivattyúk telepítése zajlik. A szivattyúk a lezárt belterületi csatornákból vezetik a vizet a Dunába.

Kismaroson is folyamatosan zajlik a munka, eddig közel 100 ezer homokzsákot használtak fel, a védművek kiépítettsége 70 százalékos. A vízügyeseken kívül 600 katona, tűzoltó és önkéntes segíti itt a védekezést - hangzott el a miniszterelnöknek tett jelentésben.

Az Országos Mentőszolgálat felkészült az árhullám érkezésére, az érintett területeken megerősítették a mentőszolgálatot - közölte egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a szervezet kommunikációs és PR vezetője.

Győrfi Pál jelezte, hogy a veszélyhelyzeti tervnek megfelelően előkészítették az ártéren elhelyezkedő szentendrei mentőállomás esetlegesen szükségessé váló áthelyezését, a közúton megközelíthetetlenné váló Kisorosziba mentőautót telepítettek. A mentőhelikopterek is készenlétben vannak, hogy szükség esetén az ország bármely részében segíteni tudják a rászorulók megfelelő ellátását, a szolgálat főigazgatója pedig részt vesz az operatív törzs ülésein is. Emellett a mentők helyi szinten is folyamatos, operatív kapcsolatban vannak az érintett területek háziorvosaival, kórházaival és betegszállító vállalkozásaival is annak érdekében, hogy minden bajba jutott ember gyors és megfelelő segítséget kaphasson.

Egy településsel odébb, Leányfalunál a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának első százada is részt vesz a védekezésben, 12 órás váltásokban műszakonként 72 honvédtisztjelölt dolgozik. Minderről a század parancsnoka beszélt az MTI-nek. Soós Gábor tájékoztatása szerint a vízügyi szakemberek irányításával homokzsákokat töltenek, illetve a zsákokat juttatják el a töltési helyekre.

Adorján András, Leányfalu független polgármestere elmondta, a 2013-as tapasztalatokat felhasználva hétfőn földmérőkkel végigjárták a település mélypontjait, és a veszélyeztetett pontokon jól láthatóan megjelölték a várható vízszint magasságát. Ez segítséget jelent a gátépítésnél, illetve a lakosoknak. A településen 16 ház van, ahol laknak az ártéri nyaralókban, nekik el kellett hagyni az ingatlanjukat. Ők már megszervezték saját védelmüket, egy háromtagú családnak kellett szállást találni, nekik egy helyi lakos felajánlotta a házát, illetve egy idős hölgynek egy szobát a helyiek. Emellett a tornacsarnok és a faluház nyitva áll, hogy ha bárkinek szüksége lenne rá, oda be tudják fogadni őket.

Eközben Budapesten már elérte a rakpartokat a víz, a 2-es villamos pesti aluljárójában is átvette az uralmat a Duna.