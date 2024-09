- Az Egyesült Államoknak kezd elege lenni az Orbán-kormányból, David Pressman határozott választ ígért

Orbán-kormány;Magyarország;Egyesült Államok;David Pressman;

2024-09-18 16:01:00 CEST

A CEU Demokrácia Intézete, a Political Capital és a Fővárosi Önkormányzat negyedik alkalommal rendezte meg közösen a kétnapos Budapest Forumot. A nyitónapon felszólalt David Pressman, az Egyesült Államok nagykövete is.

Beszédét az amerikai nagykövet azzal kezdte:– Amikor erre a kiküldetésre készültem, rengeteg tanácsot kaptam: soha ne felejtsem el csodálni Budapest szépségét, különösen este, vigyázzak a lángossal, mert függőséget okoz és ne arra figyeljek, hogy mit mond a kormány, hanem arra, amit tesz. Ezzel Orbán Viktor egy 13 évvel ezelőtti, 2011. szeptember 6-i kijelentésre célzott: –Most is azt mondom a külföldi diplomatáknak, hogy ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok” - érzékeltette akkor Orbán Viktor, hogy kell hozzáállni a keresztény-konzervatív kormányához.

David Pressman ezzel kapcsolatban elmondta, a kommunizmus után is megmaradt a kettős beszéd öröksége, ahol a politikai állítások nem egyeznek a cselekedetekkel. Magyarország esetében ez abból látszik, hogy az 1956-os forradalom országa most összeborul Oroszországgal, EU tagországjként pedig kormány állítása szerint háborúban áll az Európai Unióval Felidézte, Magyarország szövetségesei eddig elintézték egy-egy szemforgatással az Orbán-kormány óriásplakátjait, és csak a tényleges politikai cselekményekre figyeltek. 2014-ben az illiberális demokráciáról szóló Orbán-beszédet elintézték azzal, hogy a szavazótábornak szóló retorikai túlzásról van szó. Ma már világosan látják, hogy nem pusztán retorika volt, és az amerikai nagykövet szerint most már ott tartunk, hogy sokan megkérdőjelezik, valóban demokrácia-e Magyarország.

A demokratikus működés két alappillére a működő civil társadalom és a szabad média. David Pressman szerint mindkettőt támadás érte a kormány részéről, legutóbb a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal intézkedéseivel. A diplomata felidézte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal három vizsgálatot indított eddig, egyet a Transparency International ellen, amely az Európai Unió legkorruptabb tagállamaként írta le az országot, egyet a korrupciós ügyeket feltáró Átlátszó ellen, egyet pedig az akkumulátorgyárak hatását firtató civilekkel szemben. Lánczi Tamás továbbá kijelentette, hogy a korrupcióval szemben civilek nem, csak az Orbán-kormány léphet fel - idézte a kormányzati káder egyik megszólalását David Pressman. – A Szuverenitásvédelmi Hivatal határozottan próbál valamit védeni, de az nem a magyar szuverenitás - jelentette ki a diplomata.

Felidézte Iványi Gábor példáját is, mondván, elég kiállni és felszólalni a NER ellen, hogy valaki célponttá váljon, azok a retorikai, adminisztratív és jogi támadások, amelyek ellene indultak, több más személyt is elérnek a környezetében. – Nem kell adószakértőnek lenni, hogy az ember lássa, ezt az iikonikus magyar vezetőt a politikai fenntartásai miatt érik ilyesféle támadások – fogalmazott. Iványi Gáborral pont ma találkozott Sonata Coulter helyettes amerikai külügyi államtitkár.

David Pressman emlékeztetett, hogy hat hónappal ezelőtt, a Magyarország NATO-csatlakozásának az évfordulóján azt kérte a budapesti vezetéstől, hogy „az átláthatóság, a párbeszéd, a pártatlanság és a demokrácia iránti elkötelezettség” felé mozdítsák el a két ország viszonyát. – Az eltelt hat hónap világosan megmutatta, hogy az Orbán-kormány mit választott, és ez nem az átláthatóság, a pártatlanság és a demokrácia iránti elkötelezettség. Kitért Orbán Viktor állítólagos békemissziójára is, felidézve, hogy a magyar miniszterelnök állításaival ellentétben a diplomáciai kísérlet nem sikerült túl jól, egy nappal azután, hogy a július 6-i moszkvai látogatása után felszállt a repülőgépe, Vlagyimir Putyin lebombázta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát. Eközben az amerikaiak történelmi fogolycsere-akciót hajtottak végre, 16 embert szabadítva ki a Putyin-rezsim karmaiból.

David Pressman úgy fogalmazott, szeretné helyreállítani a magyar-amerikai viszonyt, de ezt már nem elég elintézni égre emelt, lemondó tekintettel, az Orbán-kormánynak határozottan a szemébe kell nézni és rendíthetetlenül válaszolni. Ez a két ország viszonyát várhatóan megváltoztatja majd, hosszútávon viszont egy közelebbi, őszintébb kapcsolatot eredményez majd, és ez szerinte mindkét országnak érdeke. – A Budapest szépségéről és a lángosról szóló tanács tehát tökéletesen igaznak bizonyult. Az Orbán-kormány kommunikációjában viszont nem volt igazuk ezeknek az embereknek: a retorika már nem csak szavakat jelent, hanem kijelöli a politikai cselekvés irányát, itt az ideje, hogy jobban figyeljünk rá – zárta beszédét David Pressman.