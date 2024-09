- Az EU vizsgálja, hogy sérültek-e szankciók azzal, hogy egy magyar cég robbanó személyhívókat szállított a Hezbollahnak

Európai Unió;Libanon;Hezbollah;szankciók;robbantások;

Mint beszámoltunk róla, egy budapesti székhelyű magyar cég gyárthatta azokat az AR924-es típusú személyhívókat, amelyeket a libanoni síita szervezet, a Hezbollah használt. Kedden Libanonban országszerte csaknem 3000 ilyen személyhívó robbant fel, 12 ember - köztük a legfrissebb jelentések szerint két gyerek - életét vesztette, 2800-an pedig megsebesültek. Az üggyel kapcsolatban EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvivője arról beszélt, jelenleg belső vizsgálat tárgyát képezi, hogy sérült-e uniós szankció azzal, hogy a Hezbollah számára számára szállított egy magyar cég.

A merényletben használt modell papíron a Gold Apollo Ltd. nevű tajvani cégé, amely az állítása szerint licencszerződést kötött egy magyarországi céggel, az felelős a tervezésért, gyártásért és az értékesítésért, ők tajvaniként csak a nevüket adják hozzá. Partnerként a Magyarországon bejegyzett BAC Consulting Kft.-t jelölték meg. Ennek a cégnek a tulajdonos-ügyvezetője, Bársony-Arcidiacono Cristiana, aki korábban szakértőként dolgozott az Európai Bizottságnak is. Az NBC Newsnak az ügyben azt nyilatkozta: – Nem én készítem a csipogókat, csak közvetítő vagyok. Valamit biztos félreértettek. Mivel az Európai Bizottság számos területen alkalmaz külső szakértőket, auditorokat és elemzőket, jelenleg azt is vizsgálják, hogy az érintett személy tényleg dolgozott-e korábban külső munkatársként az EU végrehajtó testületének.

A személyhívók felrobbantásával a Hezbollah egyébként Izraelt vádolja, ugyanezt állítja a BBC több forrása is. Izrael nem kommentálta a történteket.

Az ügyben a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője, Novák Előd bejelentette, hogy feljelentést tesz. A politikus elment arra a zuglói címre, ahová az érintett magyar cég be van jelentve. „Ilyen sem volt még, hogy Magyarország terrorizmusban vegyen részt” - fogalmazott a 444 szerint, majd bejelentette: a párt feljelentést tesz terrorizmus bűnsegédlete miatt és a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének soron kívüli, sürgős összehívását kezdeményezi.

Novák Előd mellett Tényi István nemzeti feljelentő is aktivizálta magát, aki robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához.