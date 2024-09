- Újabb robbanássorozat rázta meg Libanont, legkevesebb 20 ember meghalt, több mint 450-en megsebesültek

Újabb detonációktól visszhangzott szerdán Libanon fővárosa, Bejrút déli része, amikor Dahíja negyedben adóvevőkbe és más kommunikációs eszközökbe rejtett miniatűr pokolgépek robbantak fel a keddi személyhívó-robbanássorozat négy áldozatának temetésén - írja a BBC. A libanoni egészségügyi minisztérium egyelőre 20 halottról és legkevesebb 450 sebesültről tud.

A BBC szerint a gyászoló tömeg éppen csak elindult, amikor először felrobbant valami a minden korosztályból érkező férfiak, nők és gyerekek között. A helyszínre folyamatosan érkeznek a mentők. Ezt követően Bejrút több pontján is füstfelhőt lehetett látni. Egyelőre nem világos, hogy ezek összefüggésben állnak-e a többi merénylettel. A libanoni állami hírügynökség, az NNA úgy tudja, hogy a Bekaa-völgy déli részén fekvő Sohmar városában legkevesebb három ember halt meg egy rejtett pokolgépes támadásban.

A BBC több forrására hivatkozva azt közölte, hogy a keddi robbanássorozat mögött az izraeli titkosszolgálat, azaz a Moszad állhat. Az al-Dzsazíra a libanoni nyomozásról értesült forrásaira hivatkozva azt írta, hogy nem detonált személyhívókban 1-3 gramm pentaeritrit-tetranitrátot (nitropentát) találtak. Ez van egyébként a semtexben is.

Az al-Dzsazíra szerint napelemes rendszerek is felrobbantak Bejrútban. Egyelőre két ilyen esetről tudni, a libanoni állami hírügynökség szerint az ebből keletkező tüzeket mostanra eloltották.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár közleményében a feleket „maximális önmérsékletre” szólította fel, ami erősen kétségesnek tűnik, Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter legalábbis gyakorlatilag elismerte, hogy a libanoni robbantássorozat mögött országa áll. Izrael új szakaszba lép a háborúban. Nagyon fontos, hogy ebben a szakaszban minden szervezettel, minden szinten szorosan együttműködve tegyük a dolgokat – idézte a Haaretz a politikust, aki szerdán a Ramat David légierő bázison tett látogatást. Hozzátette, az új háborús front felkészülést igényel, mert az ellenfél erősebb. – Ez nem a Hamász, hanem valami más, és erre megfelelően fel kell készülni, ezt vegyétek figyelembe - figyelmeztetett. Izrael 2023. október 7. óta vív háborút a szélsőséges palesztin szervezet ellen a Gázai övezetben. Szerdán később a 98. izraeli elit hadosztályt, 10-20 ezer katonát a Gázai övezetből az északi, libanoni határhoz vezényelték.

.@antonioguterres is deeply alarmed by reports that a large number of communication devices exploded across Lebanon, as well as in Syria.



He urges all concerned actors to exercise maximum restraint to avert any further escalation.



Full statement: https://t.co/KMY1X8r3TC