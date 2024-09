- 1-3 gramm robbanószert rejtettek el a Hezbollah személyhívóiban, a magyar cég nevét csak papíron használták

Magyarország;merénylet;Bulgária;Libanon;közvetítés;Hezbollah;cég;

2024-09-18 18:47:00 CEST

Úgy tűnik, csak közvetítői szerepe volt annak a magyar cégnek, amely korábban felröppenő hírek szerint a Hezbollah kedden Libanonban felrobbant személyhívóit gyárthatta. Bár a Gold Apollo Ltd. nevű tajvani cég AR924 modellszámú személyhívóit névleg valóban az egyik magyarországi székhelyszolgáltatónál bejegyzett társaság, a BAC Consulting Kft. vásárolta, ennek a nevét csak papíron használták – írja a forrásaira hivatkozva a Telex –, az ügylet hátterében egy bolgár cég, a szófiai székhelyű Norta Global Ltd. áll, amely a személyhívókat Tajvanról importálta.

Azt, hogy a személyhívókat magyar cég gyártotta, Hszu Csing-kuang, a Gold Apollo Ltd. vezetője jelentette ki az ügyben tartott sajtótájékoztatón, a BAC Consulting Kft. ügyvezető igazgatója, Christiana Arcidiacono-Bársony azonban az NBC News kérdésre azonnal cáfolt, mondván, a személyhívók gyártásában nem vett részt, csak közvetítőként dolgozott. Ezt támasztja alá Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár is, aki jelezte, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő-közvetítő cég, nincs magyarországi gyártó- és telephelye, a bejelentett címen egy fő cégvezetője van, a hivatkozott eszközök pedig sohasem jártak Magyarországon.

Nyilvános életrajza szerint Christiana Arcidiacono-Bársony két évig az Európai Bizottságnál dolgozott energetikai és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tanácsadóként, de volt az UNESCO-munkatársa is.

Libanonban kedden országszerte 12 ember vesztette életét, 2750-en pedig megsebesültek, amikor sorozatban felrobbantak a síita szervezet, a Hezbollah által használt személyhívók. A CNN megszólaltatta Firász Abiád libanoni egészségi minisztert is az áldozatok számáról és állapotáról. A 12 halálos áldozat között egy gyermek is van, 170 személynek kritikus az állapota, a detonációk főleg az arcon, végtagokon és a csípő vonalában okoztak súlyos sérüléseket. Az iráni állami média híradása szerint a sérültek között van Mojtaba Amani, Irán Libanonba delegált nagykövete és vele együtt további két nagykövetségi dolgozó is. Ma újra detonációk rázták meg Libanont, ezekben eddig kilenc halálos áldozatáról és 300 sebesültjéről tudnak a hatóságok.

Ami a keddi robbanássorozatot illeti, a The New York Times elemzése szerint a készülékek nem túlhevülés, hanem a beépített kis méretű robbanószerek egyidejű aktiválása után robbantak fel. Ezeket az ellátási láncba beavatkozva, utólag építhették bele az eszközökbe, az al-Dzsazíra a libanoni nyomozásról értesült forrásaira hivatkozva írja is, hogy nem detonált személyhívókban 1-3 gramm pentaeritrit-tetranitrátot (nitropentát) találtak. Ez van egyébként a semtexben is.

Hasszán Naszrallah sejk, a Hezbollah vezetője még 2024 februárjában tiltotta be a mobiltelefonok használatát a síita szervezetnél arra hivatkozva, hogy az izraeliek így játszi könnyedséggel lehallgathatják őket. Ezt követte a személyhívók megrendelése, amelyek három hónapig pihentek egy kikötőben azelőtt, hogy a Hezbollah megkapta volna őket. A síita szervezet katonai szárnyát az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tartja nyilván.