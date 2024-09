- Az Orbán-kormány mentességet akar kérni az EU-s menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazása alól

Európai Unió;bírság;Bóka János;

2024-09-19 02:04:00 CEST

Az illegális migráció megfékezése érdekében drasztikus lépésekre van szükség - írta Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt uniós támogatásból az Európai Unió Bírósága által Magyarországra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután az Orbán-kormány a határidőig nem fizette be az összeget.

A tárcavezető bejelentése szerint az Orbán-kormány Hollandiához csatlakozva azt fogja kérni, hogy mentességet kaphasson az uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazása alól, amennyiben az alapszerződés módosítása ezt lehetővé teszi. Az ehhez szükséges jogi és adminisztratív lépéseket megteszik, mindemellett Bóka János leszögezte, Magyarország továbbra is elkötelezett tagja a schengeni térségnek és a továbbiakban is az marad.

A 444 megjegyzi, hogy a szabály alóli kibújásra nincs túl sok esély, jelen állás szerint ugyanis Hollandiának sem engedélyezik a dolgot. A hágai kormány hivatalos kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új menekültügyi és migrációs paktumból, az Európai Bizottság szóvivője azonban azt közölte erről, hogy a menekültügyre és a migrációra vonatkozó uniós szabályok továbbra is kötelezőek Hollandiára nézve, és ez az EU-s alapszerződés esetleges módosításáig így is marad. Azt pedig valószínűtlennek tartotta, hogy módosítanák az uniós szerződést a közeljövőben.