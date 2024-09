- A felrobbantott személyhívók ügyében érintett bolgár cég 1,6 millió eurót utalt Magyarországra

Magyarország;Bulgária;robbantás;Libanon;Moszad;

2024-09-20 18:00:00 CEST

Nem Bulgárián keresztül kerültek Libanonba és Szíriába a Moszad által felrobbantott csipogók, a beszerzésüket intéző cég, a Norta Global pedig valóban Szófiába van bejegyezve, de norvég a tulajdonosa – jelezte közleményében a bolgár nemzetbiztonsági hivatal.

A hivatal a következőt közölte:

„Bulgárián keresztül csak pénz folyt át, körülbelül 1,6 millió euró. A pénzt Magyarországra küldték.”

Korábban a Telex azt írta, hogy a budapesti székhelyű BAC Consulting Kft. csak közvetítőként volt érintett a Hezbollah felrobbantott csipogóinak értékesítésében, azokat valójában egy bulgáriai cég hozta be Tajvanból, és ők is adták tovább azokat a szerkezeteket, amelyek később felrobbantak Libanonban. A bolgár nemzetbiztonsági hivatal erre a hírre reagálva fogalmazta meg cáfolatát.

A clubz.bg szerint a Norta Global Ltd. nevű cégről van szó, amelyet 2022. április 14-én Szófiában jegyezték be. A székhelye is itt van, de tulajdonosa és vezérigazgatója egy norvég állampolgár, bizonyos Rinson Jose. A cég főtevékenysége hivatalosan „technológiai projektmenedzsment”.

Az ügyben a bolgár Állami Vámszolgálat, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Adóhivatal is ellenőzést végzett, hogy kiderüljön, áthaladhattak-e a Libanonban felrobbantott csipogók Bulgárián. „Területünkön ilyen irányú vámművelet nem történt” – közölték a bolgár állami intézmények.

Korábban lapunk is megírta, hogy egy budapesti székhelyű magyar cég is érintett lehet azoknak az AR924-es típusú személyhívóknak az ügyében, amelyek a Hezbollah használatába kerültek. Kedden Libanonban országszerte csaknem 3000 ilyen személyhívó robbant fel, legkevesebb 12 embert, köztük két gyereket ölve meg. Másnap újabb robbanássorozat rázta meg Libanont, ebben legkevesebb 20 ember meghalt és több mint 450-en megsebesültek. Ezt követően az izraeli védelmi miniszter, Joáv Gallant a támadásban gyakorlatilag Izrael felelősségét beismerve szerdán kijelentette, hogy országa új szakaszba lép a háborúban. A zuglói székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett BAC Consulting Kft ügyvezetője, Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria azt közölte, a vállalkozás valójában csak közvetítő volt, nem a cége gyártotta a felrobbant személyhívókat. Később a New York Times pedig már arról írt, hogy a Magyarországon bejegyzett céget valójában eleve a Moszad hozta létre megtévesztés céljából.