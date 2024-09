- Ismét rossz hírt kapott Olaf Scholz német kancellár

Németország;SPD;zöldek;FDP;Német Szociáldemokrata Párt;német koalíció;CDU/CSU;koalíciós viták;

2024-09-20 19:27:00 CEST

A német kormánykoalíció már hónapok óta azon dolgozik, hogy megítélése végre javuljon, aminek alapfeltétele lenne az is, hogy a kabinet pártjai ne hadakozzanak egymással a nyilvánosság előtt. A probléma ennél persze sokkal összetettebb, gazdasági és belbiztonsági természetű is, de az látható, hogy a berlini kabinet minden olyan erőfeszítése kudarcot vall, ami azt próbálja mutatni a közvélemény számára, hogy Scholz csapata márpedig egységes. Sőt, a kormány megítélése rosszabb, mint valaha. A lakosság mindössze három százaléka van még mindig meggyőződve arról, hogy az SPD, a Zöldek és az FDP koalíciója jót tesz az országnak, derül ki az Allensbach Intézet csütörtökön közölt felméréséből. Hogy az FDP-vel és a Zöldekkel való koalíció megítélése mennyire siralmas a lakosság szemében, az is mutatja: amennyiben a keresztény uniópártok alakítanák meg a következő kabinetet, s a liberálisok a Zöldeket és az FDP-t választanák koalíciós partnernek, akkor a válaszadók mindössze három százaléka gondolná úgy, hogy egy ilyen összetételű kormány jót tenne Németországnak.

Más adatok is azt igazolják, hogy a kormánnyal való elégedettség történelmi mélypontra süllyedt, derül ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung által közölt közvélemény-kutatásból. A lakosság kétharmada elégedetlen a jelenlegi politikai irányvonallal, és csak tizenegy százalék támogatja. A túlnyomó többség nem hiszi azt, hogy a kormányzás utolsó esztendejében már fontos döntések születnének: éppen egy év múlva, jövő év szeptemberében rendezik meg a parlamenti választást. A németek abban is kételkednek azonban, érdemes-e megvárni a jövő szeptemberi választási időpontot. A lakosságnak ugyanis csak 27 százaléka támogatja, hogy a választásokat a terveknek megfelelően tartsák meg, 51 százalék azonban előrehozott választást szeretne, Kelet-Németországban, ahol különösen népszerű a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) ez az arány eléri a 62 százalékot. Kételkedés jellemzi a koalíciós pártok egyre fogyatkozó támogatóit is. Az SPD szavazói közül csak alig több mint minden második, az FDP-re voksolók közül minden harmadik támogatja a koalíció folytatását.

A koalíciós pártoknak azonban sok vesztenivalójuk lenne egy idő előtti voksolás esetén.

A három párt ugyanis együttesen a szavazatok mindössze 30 százalékát szerezné meg. Az SPD és a Zöldek a választások óta körülbelül minden harmadik szavazójukat vesztették el, míg az FDP közel kétharmadukat. A Zöldek támogatottsága mindössze tíz százalék, az FDP esetében pedig az sem biztos, hogy a párt egyáltalán bejut-e a következő Bundestagba. Az új választások másik vesztese az ellenzéki Balpárt lenne, amely kettészakadása, a Sahra Wagenknecht pártja, a BSW létrejötte miatt aligha nem lenne tényező a következő parlamentben.

Milyen elképzeléseik vannak a németeknek a következő kormányról? A megkérdezettek 44 százaléka úgy véli, hogy a következő kormányt egy nagy pártnak kell dominálnia, s egy kisebb koalíciós partnert kellene megnyernie a kormányzáshoz, 25 százalék viszont egy nagy párt egyedüli kormányzását részesítené előnyben, bár erre semmi esély sincs, hiszen egyetlen párt biztosan nem szerezne abszolút többséget.

Igaz, hogy a korábban domináns pártok, a CDU/CSU és az SPD az elmúlt években és a legutóbbi parlamenti választásokon is csak a szavazatok mintegy felét tudták megszerezni, de valójában ennél jóval nagyobb bázisra támaszkodhatnak. Arra a kérdésre, hogy népszerűségi sorrendben rangsorolják az összes nagy pártot, 59 százalék az uniópártoknak adta az első vagy második helyet, 43 százalék pedig az SPD-nek. Egyetlen más párt sem ér el még csak megközelítőleg sem hasonló népszerűségi mutatókat.

Bár a mostani kormány elutasítottsága nagy, ez még nem jelenti azt, hogy a németek egyik pártját sem látnák szívesen egy következő kormányban. A megkérdezettek 29 százalék azt szeretné, hogy az SPD kerüljön be a következő kormányba. Mindössze 16 százalék vélekedett így a Zöldek, és 14 százalék az FDP esetleges szerepvállalásával kapcsolatban. A többség azt szeretné, ha a következő kabinetet a keresztény uniópártok irányítanák: a megkérdezettek 54 százaléka támogatná, hogy a CDU/CSU képviseltesse magát a következő kormányban. Mindössze négy százalék utasítja el ezt a lehetőséget, s ez az SPD esetében sem sokkal magasabb: tíz százalékos. Ezzel szemben a Zöldek, a Balpárt és a BSW szövetségi kormánybeli részvételének elutasítottsága 29-35 százalék között mozog. A szélsőjobboldali Alternatíva Németország (AfD) esetében pedig 54 százalék nyilatkozott úgy: semmi esetre sem szeretné, hogy a párt bármiféle szerepet vállaljon a követkető berlini kabinetben. Csakhogy ez az elutasítás elsősorban a nyugatnémetek véleményét reprezentálja.

A lehetséges koalíciós kormányok közül a legnagyobb támogatottsága a CDU/CSU és az SPD nagykoalíciójának van, ezt a megoldást a válaszadók 29-a szeretné.

A megkérdezettek 24 százaléka ugyanakkor a keresztény uniópártok és az FDP kormányzati együttműködését részesíti előnyben. Ám, mint jeleztük, nem biztos, hogy az FDP bejutna a Bundestagba egy új választáson, de ha bekerülne is, a CDU/CSU-val együtt nem tudna abszolút többségre támaszkodni a Bundestagban.

Az Allensbach szerint a CDU/CSU kapná a voksok 35-36 százalékát, bár a jobbközép pártszövetséghez közel álló intézet általában kissé felülméri az uniópártokat. Más kutatások 31-34 százalék közötti eredményt jósolnak számára, bár kétségtelen, hogy az utóbbi hetekben valamelyest emelkedett a CDU/CSU népszerűsége.