- Bese Gergő évekig rajta volt a KDNP-s Nacsa Lőrinc fizetési listáján

2024-09-20 12:53:00 CEST

Igen szoros kapcsolatot ápolt a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciójával Bese Gergő - tudta meg a Magyar Hang.

A lap információi szerint a melegorgiái miatt felfüggesztett dunavecsei plébános Nacsa Lőrinc frakcióvezető-helyettes fizetési listáján szerepelt 2018 őszétől évekig. Idén májusban azonban óvatosságból édesanyját alkalmazták, a Belügyminisztérium parlamentiállamtitkára Rétvári Bence munkatársaként. A változás összefüggésben állhat azzal, hogy a kormánypártokban ekkor már tudhattak a pap kettős életéről.

Korábban arról is információk láttak napvilágot, hogy a plébános érzelmi kapcsolatban állt az egyik, kormánypropagandát terítő médium alkalmazottja, akivel többek közt külföldi zarándoklatokon is részt vettek. Ám az illető szakítani akart a pappal, mivel feltűnt neki, hogy az pornóvideókban is szerepelt. A fejleményeket Bese nem viselte jól, zaklatta az illetőt, sőt, a Magyar Hang szerint a plébános egy kamerát is elhelyezett a lakásában. Mindez megviselte az áldozatot és a helyzetet látva egykori kollégái léptek Bese lebuktatása érdekében. Perintfalvi Rita teológus egy posztban arról írt, hogy a kormányközeli lap munkatársai „dobták fel Besét az érseknél és a pápai nunciusnál”.

Végül több forrásból úgy értesültek, hogy Rétvári Bence és Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek sikerült elérnie, hogy a kormánypárti portál borítsa a botrányt. Ezt követően került nem sokkal az anyag a Válasz Online birtokába, amely aztán nyilvánosság elé tárták a NER sztárpapjának viselt dolgait.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye azt közölte, nem tudtak arról, hogy Bese Gergely egy KDNP-s országgyűlési képviselő alkalmazásában állt. Egyben határozott nemmel válaszoltak arra a kérdésre, hogy az Egyházi Törvénykönyv, vagy bármely más szabályozás alapján papi hivatást betöltő személy állhat-e politikai párt, szervezet szolgálatában. Ezt sem a főegyházmegye, sem más egyházi intézmény külön engedélyével nem lehet megtenni. Azt azonban közölték, egyetlen pap sincsen, aki politikai pártoknak tenne szolgálatot.