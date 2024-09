- Megszerezte a Bese Gergőt lebuktató felvételeket az RTL, a videókat ő maga készíthette

katolikus egyház;Dunavecse;Bese Gergő;

2024-09-09 07:37:00 CEST

Karkötői leplezhették le Bese Gergőt, a NER melletti kiállásáról ismert katolikus papot, akit pénteken azonnali hatállyal felfüggesztettek, miután kiderült, hogy melegpartikon vett részt, az erről szóló dosszié pedig eljutott az Orbán-kormány legfelsőbb köreig is – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A csatorna információi szerint a volt dunavecsei plébános már hónapokkal ezelőtt felkereste a kalocsa-kecskeméti érseket azzal, hogy kompromittáló felvételek kerülhetnek elő, melyeket kábult állapotban készítettek róla. Azt mondta, egy alkalommal úgy leitatták és elkábították, hogy másnap reggel egy padon ébredt, és nem emlékezett az éjszaka történtekre. Az RTL Híradó forrásai szerint

az érsek először megértéséről biztosította Bese Gergőt, de azt kérte, egy ideig ne vállaljon médiaszereplést.

A papi szolgálat alól azután mentették fel, hogy az intim helyzetben készült videókat valaki eljuttatta az érsekséghez. Ezeken a csatorna szerint Bese Gergő nem áldozatként, hanem aktív résztvevőként, ráadásul a felvételek készítőjeként látható. Az RTL Híradó – amely megszerezte a videókat – úgy tudja, Bese Gergőt a karkötői buktathatták le.

A miniszterelnök hivatalát is megszentelő pap helyére jövő héten nevezhetnek ki új plébánost Dunavecsére. A csatorna információi szerint kormányzati körökből többen azt javasolták Bese Gergőnek, egy időre hagyja el az országot.

Mint megírtuk, Bese Gergő vasárnap egy TikTok-videóban beszélt arról, hiszi, hogy ami történt, az nem a véletlenek műve, Istennek ezzel is szándéka van. „Nagyon nehéz napokon vagyunk túl, és a neheze még csak most következik. Egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni se igazán tudok” – fogalmazott. A dunavecsei plébános szombaton a 777 portálon megjelent levélben is reagált a történtekre. Többek közt azt írta, a péntek a saját és családja életének egyik legsötétebb napja volt, „nehéz tapasztalat” annak a médiának és annak a politikának a hatalmával szembesülnie, amelyet – fűzhetjük hozzá – eddig ő is használt a Magyar Péter vagy éppen a katolikus egyház elleni kirohanásaiban. „A gyengeségem használják fel egyházam és a közösségem ellen, próbálnak minél nagyobb kárt okozni. Hibát követtem el. Rászedtek, naivságomat kihasználták és elveszítettem a józan ítélőképességem. Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el” – jelentette ki.