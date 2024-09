- A bolgár nemzetbiztonság szerint nem Bulgáriában gyártották a felrobbant személyhívókat

Bulgária;Libanon;Szíria;nemzetbiztonság;Hezbollah;

2024-09-20 13:39:00 CEST

Nem Bulgáriában gyártották a Libanonban és Szíriában felrobbant személyhívó és adó-vevő készülékeket, és az ország nem is importált vagy exportált ilyen eszközöket – közölte pénteken a bolgár nemzetbiztonsági ügynökség (DANSZ).

A DANSZ több más szakmai szervezettel együtt vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként a közlemény szerint

„hitelt érdemlően megállapította, hogy azokat a kommunikációs eszközöket, amelyek szeptember 17-én Libanonban és Szíriában felrobbantak, nem Bulgáriában gyártották, onnan nem exportálták, és oda nem is importálták”.

A DANSZ közlése szerint a szakértők azt is tisztázták, hogy sem a Norta Global Ltd. nevű bolgár cég, amelyet egyes médiaeszközök összefüggésbe hoztak a robbanásokkal, sem annak tulajdonosa

„nem volt jogosult áruk adásvételére, nem végezett pénzügyi műveleteket, amelyek a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvény hatálya alá esnek, és nem álltak kapcsolatban olyan személyekkel, akik az ENSZ és az Európai Unió szankciói alatt állnak”.

A Libanonban szeptember 17-én és 18-án bekövetkezett robbanássorozatban 37-en meghaltak, és több mint háromezren megsebesültek.

Mint arról lapunk is beszámolt, a terrorszervezetnek számító katonai szárnnyal is rendelkező Hezbollah több ezer tagjánál először a csipogó néven ismert kommunikációs eszközök, később pedig walkie-talkie-k is felrobbantak.

A csipogók típusa egy tajvani céghez köthető. Ez a vállalat azonban a támadás után rögtön bejelentette: nem érintettek, a névhasználatot, a licencet átadták, a gyártást egy magyar cég, a BAC Consulting intézte. A BAC Consulting vezetője – mielőtt elérhetetlenné vált volna – az NBC Newsnak annyit mondott: „Nem én készítem a csipogókat, csak közvetítő vagyok.” A New York Times arról írt, a magyar vállalatot az izraeli titkosszolgálat alapíthatta és részese lehetett a csipogókat a Hezbollahhoz eljuttatott céghálózatnak. A Telex későbbi cikke szerint ebben a céghálózatban játszhatott kulcsszerepet egy bolgár cég, a Norta Global is.

Lapunk érdeklődésére Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő nemrég arról beszélt, az egy nagyon pozitív hír, hogy a budapesti székhelyű BAC Consulting csak egy átrakó cég volt, ha a csipogókat, személyi hívókat itt szerelték volna össze, akkor az kiválthatna egy nagyon komoly megtorlást a Hezbollah részéről. Tarjányi Péter osztja azokat véleményeket, amelyek szerint egyértelműen a zsidó állam áll a támadás mögött. Úgy fogalmazott: a legvalószínűbb, hogy Izraelben, vagy Izraellel baráti viszonyban lévő Közel-keleti országban gyárthatták a csipogókat. Szerinte a magyar és más fedőcégeket az izraeli szolgálatok arra használhattak, hogy elfedjék, valójában milyen útvonalon jutottak el Libanonba a személyi hívók.