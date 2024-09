- Kölcsönösen légicsapásokat mér egymásra Izrael és a Hezbollah

Libanon;Izrael;sebesültek;Hezbollah;légicsapások;

2024-09-22 10:59:00 CEST

heves légicsapásokat mért egymásra Izrael és a Hezbollah vasárnap reggel. Az izraeli harci gépek a majdnem egy éve tartó háború legintenzívebb bombázását hajtották végre Libanon déli részén, a Hezbollah pedig rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre – számolt be a legújabb közel-keleti fejleményekről a Reuters.

Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap azt közölte, hogy szombaton mintegy 290 célpontot, a Hezbollah több ezernyi rakétakilövő eszközét semmisítettek meg Libanonban, és nem áll le az Irán által támogatott síita szervezet elleni támadásokkal. A Hezbollah közleménye szerint ők viszont több tucat rakétával vette célba az izraeli Ramat David légibázist, drónokkal is támadtak, válaszul a Libanon elleni ismétlődő izraeli támadásokra, A pénteki, Bejrútot ért légicsapás halálos áldozatainak a száma vasárnapra már 45-re nőtt.

A légicsapások miatt Izrael északi részén bezárták az iskolákat és korlátozta a gyülekezési jogo a megszállt Golán-fennsíkon. Több épületet, lakóházat is találat ért, sebesültekről igen, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Mint arról lapunk is többször beszámolt, Libanonban a héten terrorszervezetnek számító katonai szárnnyal is rendelkező Hezbollah több ezer tagjánál először a csipogó néven ismert kommunikációs eszközök, később pedig walkie-talkie-k is felrobbantak, több tucatnyi halálos áldozatot követelve, ezreket megsebesítve. A támadások mögött, amelyeknek eddig tisztázatlan magyar és bolgár szála is van, az izraeli titkosszolgálat, a Moszad állhat.