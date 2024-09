- Kihallgatták a felrobbant személyhívók ügyében felmerült magyar cég tajvani munkatársát, az ugyancsak érintett bolgár Norta Global norvég tulajdonosa eltűnt

robbanás;Libanon;Tajvan;Tajpej;személyhívó;BAC Consulting;

2024-09-21 09:57:00 CEST

A tajvani sajtó beszámolója szerint a BAC Consulting Kft.-nek volt egy apró irodája Tajpejben, aminek egy helyi nő, Wu Yuzhen volt a képviselője. A nőt kihallgatták a helyi rendőrök – vette észre a hvg.hu.

A portál összefoglalója szerint a China Times beszámolójában az áll, hogy a több tucat ember halálát és több ezer ember sebesülését okozó személyhívók tajvani licence-tulajdonosa, a Golden Apollo elnöke már csütörtökön beszélt a BAC Consulting tajvani irodájáról. Szavai szerint fel is hívta a cég ottani képviselőjét, akit számon kért, amiért tevékenységükkel „megölik” őt, ellehetetlenítik az üzletét.

A helyi rendőrfelügyelő azon a napon, szeptember 19-én adott utasítást arra, hogy kutassák át az Apollo és a BAC összesen négy irodáját Tajpej két kerületében.

Az ügyészek lefoglalták az Apollo szállítmányozási nyilvántartásait és a BAC-cal kötött szerződését, mely szerint a BAC személyhívónként 15 amerikai dollárt fizetett az Apollónak a licence-ért.

Még ugyanazon a napon kihallgatták Wu Yuzhent is, aki a BAC kapcsolattartója volt Tajpejben. A nő két órán át volt bent a rendőrségen, de a rá váró helyi médiának nem nyilatkozott.

A China Times szerint egyébként egy apró, két négyzetméteres irodáról van szó, ami a beszámoló alapján egy közös székhely volt, és idén áprilistól jövő márciusig bérelték ki havi 2800 jüanért.

A tajvani hatóságok hangsúlyozták, hogy nem büntetőügyben nyomoznak, az országból senki sem vett részt a terrorcselekményekben, a Golden Apollo tulajdonosát is csak tanúként hallgatták meg. A gazdasági minisztérium pedig leszögezte, hogy az Apollo nem exportált Libanonba, jóllehet összesen 260 ezer személyhívót adott el külföldre, elsősorban európai és amerikai országokba. Tajvanon felmelegítették egy médiaszemélyiség korábbi, 2011-es posztját is a közösségi médiában, eszerint a Golden Apollo partnerei között amerikai kormányzati szervek is szerepelnek, köztük olyanok, amelyek a katonai hírszerzés területén működnek.

Állítólag a BAC Consulting tulajdonosa, Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria a tanulmányainak jelentős részét Angliában végezte, illetve a hasonlóan fedőcégnek tűnő bulgáriai Norta Global norvég tulajdonosa, Rinson Jose is élt Londonban. A Daily Mail ezzel kapcsolatban arról ír, a London School of Economics részéről közölték, hogy

a Bársony-Arcidiacono által jelzett években nem is adtak ki politológiai diplomát, az Oriental and African Studies School pedig nem tudta megerősíteni, hogy a nő ott tanult volna.

A brit lapok azt is tudni vélik, hogy Rinson Jose 1,3 millió fontot fizetett Bársony-Arcidiaconónak „a Moszad által szervezett” ügylet részeként.

A 39 éves Jose Indiában született, de norvég állampolgár, aki a robbantások napján eltűnt, és azóta nem tudni, hol van.

A férfi kedden egy előre tervezett üzleti útra indult. A munkaadója az NHST norvég médiakonszern, ahonnan azóta nem tudják utolérni.

Josénak eddig volt egy profilja a Founders Nation oldalon, amely egy olyan intézmény, amely többek között izraeli startupokba fektet be. A férfi ezen az oldalon társakat keresett egy vállalkozás elindítására. 20-án este azonban a HVG már úgy találta, hogy nem működik ez az oldal sem, ahogy sorra tűnnek el a világhálóról Bársony-Arcidiaconóról szóló bejegyzések is. A portál kiemeli, a Founders Nation egyik partnere a Mamram Egyesület, amelyet az izraeli védelmi erők elit kiberegységének korábbi parancsnokai hoztak létre, hogy segítsenek megtalálni az izraeli technológiai tehetségek következő generációját.

Mint arról lapunk is többször beszámolt, a terrorszervezetnek számító katonai szárnnyal is rendelkező Hezbollah több ezer tagjánál először a csipogó néven ismert kommunikációs eszközök, később pedig walkie-talkie-k is felrobbantak.

A csipogók típusa egy tajvani céghez köthető. Ez a vállalat azonban a támadás után rögtön bejelentette: nem érintettek, a névhasználatot, a licencet átadták, a gyártást egy magyar cég, a BAC Consulting intézte. A BAC Consulting vezetője – mielőtt elérhetetlenné vált volna – az NBC Newsnak annyit mondott: „Nem én készítem a csipogókat, csak közvetítő vagyok.” A New York Times arról írt, a magyar vállalatot az izraeli titkosszolgálat alapíthatta és részese lehetett a csipogókat a Hezbollahhoz eljuttatott céghálózatnak. A Telex későbbi cikke szerint ebben a céghálózatban játszhatott kulcsszerepet a bolgár Norta Global is.

Lapunk érdeklődésére Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő nemrég arról beszélt, az egy nagyon pozitív hír, hogy a budapesti székhelyű BAC Consulting csak egy átrakó cég volt, ha a csipogókat, személyi hívókat itt szerelték volna össze, akkor az kiválthatna egy nagyon komoly megtorlást a Hezbollah részéről. Tarjányi Péter osztja azokat véleményeket, amelyek szerint egyértelműen a zsidó állam áll a támadás mögött. Úgy fogalmazott: a legvalószínűbb, hogy Izraelben, vagy Izraellel baráti viszonyban lévő Közel-keleti országban gyárthatták a csipogókat. Szerinte a magyar és más fedőcégeket az izraeli szolgálatok arra használhattak, hogy elfedjék, valójában milyen útvonalon jutottak el Libanonba a személyi hívók.