- A libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 31 ember halt meg Izrael pénteki bejrúti légicsapásában

2024-09-21 13:12:00 CEST

Legkevesebb 31 ember életét vesztette és 68-an megsebesültek a pénteki izraeli légicsapásban Bejrút egyik külvárosában. A halálos áldozatok között három gyerek és hét nő is van – írja a libanoni egészségügyi minisztérium közlése alapján a Reuters.

A Hezbollah korábban arról számolt be, hogy 16 tagja is meghalt, köztük Ibrahim Akil, az Irán által támogatott síita fegyveres szervezet műveleti parancsnoka. Ahmed Wahbi, egy másik főparancsnok is életét vesztette.

Akil fejére 7 millió dolláros vérdíjat tűzött ki az Egyesült Államok, mivel része volt a bejrúti amerikai nagykövetség és a libanonban állomásozó amerikai tengerészgyalogosok főhadiszállása ellen 1983-ban elkövetett pokolgépes támadásokban, amelyeknek több mint 300 halálos áldozata volt. Bejrúti források szerint Akilt éppen péntek délelőtt engedték ki a kórházból, miután megsebesült a távközlési eszközök szintén Izraelnek tulajdonított, összehangolt keddi és szerdai felrobbantásában.

Jeanine-Hennis Plasschaert, az ENSZ libanoni koordinátora az MTI szerint közölte, a sűrűn lakott területek bombázása is jelzi, hogy az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus mostanra nagyon veszélyes erőszakspirállá vált, aminek kétségbeejtő következményei lehetnek, ezért azonnal meg kellene szakítani.