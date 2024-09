- Betiltották az iskolai mobilhasználatot, aztán jött az aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki mobilapplikációval akarja mozgásra bírni a diákokat és a tanárokat

oktatás;Magyarország;mobiltelefon;mozgás;tilalom;mobilapplikáció;Révész Máriusz;

2024-09-23 07:16:00 CEST

Miközben a Belügyminisztérium rendeletben írta elő, hogy a diákoknak minden tanítási napon le kell adniuk mobiltelefonjaikat és egyéb internetezésre, felvételek készítésére alkalmas eszközeiket az iskolákban, az aktív Magyarországért felelős államtitkár most egy okostelefonokra letölthető alkalmazás segítségével próbálná mozgásra bírni a tanulókat és a tanárokat – értesült a Népszava. Révész Máriusz egy lapunkhoz is eljutott levélben hívta fel az iskolaigazgatók figyelmét: az idei tanévben is folytatódik a tavaly indult Millió lépés az iskoládért program, amelyben a MillióLépés nevű mobilapplikáció letöltésével lehet részt venni. Az alkalmazás a megtett lépéseket számolja.

A program – amely egy verseny is egyben – szeptember 23-ától indul és 11 héten keresztül tart. A résztvevőknek virtuálisan teljesíteniük kell az Országos Kékkört, vagyis összesen mintegy 2550 kilométert kell megtenniük ahhoz, hogy iskolájuk részt vehessen egy sorsoláson, amelyen egymillió forint értékű sporteszköz-támogatást nyerhetnek. Ám a lépéseket pont az iskolákban nem lehet majd számolni: okoseszközöket csak oktatási célokra, külön engedéllyel lehet használni a tanórákon, amikor feltehetőleg nem sokat mozognak a diákok. Az óraközi szünetekben – amikor például az iskolaudvaron lenne lehetőség mozgásra – nem lehet náluk semmilyen eszköz. A testnevelésórákon felpöröghetne a számláló, de a digitális karórák használata sem engedélyezett. Vagyis a meghirdetett iskolai versenyt csak az iskolán kívüli testmozgással lehet teljesíteni.

Érdeklődtünk a Miniszterelnökségnél, nem tarják-e ezt ellentmondásosnak. Válaszukban azt írták, az okoseszközök használatának korlátozása szerintük nem okoz jelentős változást, a diákok azokat a tevékenységeket, amiket napközben végeznek, később is be tudják írni,

az iskolaidő közbeni lépéseket külön is regisztrálni tudják – hogy mégis hogyan, az nem derült ki. Továbbá abban bíznak, ha a gyerekek kevesebbet használják mobiltelefonjaikat, több idejük lesz mozogni.