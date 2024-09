- Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor nem mond igazat az illegális csepeli hulladéklerakó ügyében

Gyurcsány Ferenc;árvíz;Orbán Viktor;illegális hulladék;Csepel;Demokratikus Koalíció;

2024-09-23 12:50:00 CEST

Legalább két-három téves állítás van a miniszterelnök hétfő reggeli, az illegális csepeli hulladéklerakóval kapcsolatos kijelentéseiben - mondta el egy hétfő délelőtti Facebook-videóban a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Viktor arról beszélt hogy, a terület be van kerítve, vagyis nem kerül szemét a Dunába, és amint a víz levonul, fel kell számolni. Jelezte, egy magánterületről van szó, felelőse egy eljárás alá vont személy, aki éppen börtönben van, ezért nehéz vele az egyezkedés, de reményét fejezte ki, hogy ezt sikerül megoldani, s amint levonul az ár, felszámolják az illegális lerakót. Úgy véli, nem jó az a szabály, hogy a tulajdonosnak kell a hulladékot elszállítania. Éppen ezért egy cselekvési tervet is vázolt: ha illegális szemétlerakást észlelnek, akkor az állam a szemetet eltakarítja, és a számlát pedig benyújtja, és utána a pénzt veszik el a terület használójától, illetve tulajdonosától, már amennyiben az első vagy második felszólításra nem tett eleget a kötelezettségének. Jelezte, a részletek kidolgozása hamarosan megkezdődik, ő maga egyébként életszerűnek tartaná, ha így működne a rendszer.

Gyurcsány Ferenc szerint az elhangzottakban legalább három téves állítás, „rosszabb esetben hazugság” van. Elsőként azt rótta fel, hogy valójában nincs bekerítve a szemét, másodikként azt, hogy van szemét a Dunában. Mindezt pedig ő maga a saját szemével látta. – Van a víz és a vízben szeméthegyek tornyosulnak. Nyilván így mossa kifelé a víz a szemétből a mocskot, a szennyet, mérgező vagy nem mérgező anyagokat. Nem igaz, amit a kormányfő mond - magyarázta. A kormányfő által kifogásolt szabályozást pedig az ő hivatali idejében fogadták el, miszerint a telken a szemét elszállításáért a tulajdonos felel. A DK elnöke emlékeztetett, hogy amennyiben a tulajdonos ezt nem teszi meg és adott esetben fennáll valamilyen közveszély okozásának kockázata, akkor azt a hatóságnak kell elvinnie, s azzal nem védekezhet a kormányfő, hogy a terület tulajdonosa börtönben van. A politikus szerint az Orbán Viktor vezette hivatalok hónapok óta tudnak erről a problémáról, mivel azt a DK politikusai jelentették be.

„A füle botját nem mozdította a hatóság. Mi több, azt a bődületes hülyeséget írta le, nem is olyan régen, hogy hát itt úgysem lesz árvíz, nem kell ezzel foglalkozni. Van árvíz, belemosta a mocskot, szennyezi a földet, szennyezi a vizet. A miniszterelnök és hivatali stábja nem tartja kontroll, ellenőrzés alatt ezt a dolgot, nem mond igazat, megtéveszt bennünket, elhárítja a felelősséget. A kormányfő téved, hazudik vagy megvezetik. Mondják, melyik ezek közül a jobb? A mi szempontunkból egyik rosszabb, mint a másik. Hát ez a helyzet” - összegzett Gyurcsány Ferenc.