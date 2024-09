- Orbán Viktor: Kifelé jövünk a bajból, enyhül a nyomás

árvíz;Orbán Viktor;áradás;Duna;

2024-09-23 07:42:00 CEST

Nem várható csapadék-utánpótlás, Bajánál tetőzik az árhullám - közölte hétfő reggel a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, most már a vége felé járunk, viszont jó hír, hogy az „időjósok” nem jeleztek csapadékot, így az árhullámnak nem lesz utánpótlása. Délben tetőzik az árhullám Bajánál, ezért ott harmadfokú, Mohácsnál pedig másodfokú készültségi szintet rendeltünk el - ismertette. Az apadás a Duna felső szakaszán gyorsabb ütemben zajlik, mint ahogy arra számítottunk. Mosonmagyaróvárnál 80 centit, Győrnél a Rába 130-at, Esztergomnál 136-ot, Vácnál 92-t, Budapestnél már 74, Dunaújvárosnál 17 centit csökkent a vízszint és Paksnál is megkezdődött az apadás. Szombaton 755 kilométer hosszúságban védekeztünk, tegnap pedig már csak 706 kilométeren, és a harmadfokú, legmagasabb készültségi szint szakasza a védekezésnek 223 kilométerre csökkent.

Ezek mind azt mutatják, hogy most már kifele jövünk a bajból, és enyhül a nyomás. Orbán Viktor szerint minden esélyünk megvan, hogy a lehető legoptimistábban tekintsünk a még hátralévő egy-két nap elé. Ez látható az árvízi védekezésben résztvevő személyek számának alakulásában is. Tegnapelőtt még 5025 fő védekezett, tegnap már csak 4458 fő.

A legnehezebb helyszínekről szólva azt mondta, Pilismaróton - ahol 3300 méter hosszan zajlik a védekezés - nincs változás, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Kismaros, Budapest, Kisapostag, Dunaföldvár, Madocsa, Paks rendben van, s Vácon szintén nincsen változás. Bátánál a víz átbukott egy bekötőúton, de ott egy ideiglenes védmű megvédi az épületeket. Bajáról szólva azt mondta, jelentős összefogás tapasztalható a városban, rengeteg az önkéntes. Dunaújvárosnál, a Szalki-szigetnél fáradt olaj folyt ki, de azt sikerült lokalizálni, keddre pedig eltávolítják. A Csepelen található illegális hulladéklerakó „be van kerítve”, vagyis nem kerül szemét a Dunába, és amint a víz levonul, fel kell számolni. Orbán Viktor jelezte, ez egy magánterület, az eljárás alá vont személy éppen börtönben van, ezért nehéz vele az egyezkedés, de reményét fejezte ki, hogy ezt sikerül megoldani.

Az M1 kérdésére a miniszterelnök elmondta, „nem lehet semmilyen életviszonyt tökéletesen szabályozni”, mindenhol szükség van az érintettek együttműködésére, ez most „hibátlanul bemutatásra került”, továbbá kiderült, a magyarok abban az esetben, hogyha baj van, akkor a jogszabályok kereteit rugalmasan értelmezve, egymást kisegítve meg tudják védeni településeiket, el tudják hárítani a bajt. Így a kormányfő csak a legjobbakat tudja elmondani a védekezésben résztvevők együtműködéséről.

Az ATV arról érdeklődött, hogy lesz-e nemzeti konzultáció a gazdasági semlegességről. A miniszterelnök azt mondta, mérlegelik ezeket a kérdéseket, a „migrációs gigabírságot” pedig már a félévkor meghozott adóintézkedésekkel beszedték a cégektől. Nyomatékosította, hogy ha büntetést kell fizetni, annak a fedezetét nem a magyar embereknek kell előteremteniiük. A védekezés költségére egyébként nem szánnak többet ötmilliárd forintnál.

Orbán Viktor a csepeli hulladéklerakó ügyére is visszatért, szerinte nem jó az a szabály, hogy a tulajdonosnak kell a hulladékot elszállítania. Éppen ezért egy cselekvési tervet is vázolt: ha illegális szemétlerakást észlelünk, akkor az állam a szemetet eltakarítja, és a számlát pedig benyújtja, és utána a pénzt veszik el a terület használójától, illetve tulajdonosától, már amennyiben az első vagy második felszólításra nem tett eleget a kötelezettségének. Jelezte, a részletek kidolgozása hamarosan megkezdődik, ő maga egyébként életszerűnek tartaná, ha így működne a rendszer.

Orbán Viktor kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy hajlandó-e leülni Magyar Péterrel vitázni, illetve az árvízi védekezés utána visszaáll-e az a rend, hogy évente csak egyszer lehet tőle kérdezni. – Kérdezni mindig lehet. Az a kérdés, hogy mikor válaszolok, és én mindig válaszolok, amikor van mit mondanom. A fecsegés nekem nem kenyerem, amikor mondandóm van, akkor állok az önök rendelkezésére. A vitákat illetően (...) azoknak van egy állandó helye a parlament, hamarosan kezdődik az ülésszak, minden kérdést meg fog vitatni a parlament, azon kívüli vitáknak meg hát megvan a maga rendje, sora, ideje. Az is el fog majd jönni, de az nem most van” - fogalmazott. (Orbán Viktor legutóbb 2006-ban, Gyurcsány Ferenccel szemben állt utoljára nyilvános vitára - a szerk.)





Talált-e hiányosságokat az elmúlt napokban állami intézményeknél, illetve melyik miniszterének munkájával a legkevésbé elégedett az elmúlt időszakban - hangzott a következő kérdés. A miniszterelnök erre úgy felelt mindent lehet jobban csinálni, de legjobb, ha az ember magán kezdi. – Ha majd valakire nézve le kell vonnom negatív következtetéseket, az első helyen majd én leszek. Lehet, hogy korábban kell kelni....vagy meglátjuk – fűzte hozzá mosolyogva.

Szerinte nemcsak az a kérdés, hogy a vízügyesek jól működtek-e együtt a politikai döntéshozókkal a politikusok nézőpontjából, hanem az is kérdés, hogy a vízügynek vannak-e észrevételei az igazgatási renddel kapcsolatban. Két feladat van ilyenkor. Az első, amikor lement az árvíz, akkor a belügyminiszter vezetésével tartanak egy értékelő megbeszélést, ahol mindenki jelen van, aki részt vett a védekezésben. Ekkor a résztveveők elmondják, mit kellett volna másképpen csinálni, mit kellett volna jobban csinálni, mire kell figyelni legközelebb, és összeállítják azt a listát a vízügyesekkel, hogy hol vannak azok az ideiglenesen bevédett szakaszok, amiket szerintük érdemes lenne nem ideiglenesen állandó védművekkel bevédeni, s később döntenek, mit lehet megvalósítani.

A másik, hogy az összes hivatásossal meg kell ünnepelni a sikert. Ám ezt holnap vagy holnapután érdemes elővenni, mert most még nem ment le az ár, most úgy beszélünk mindenről, mintha túl lennénk rajta, de túl korán nem érdemes végeredményt hirdetni, mert a 94-95. percben is történhet meglepetés a pályán. Tehát még ez a két nap azt igényli, hogy maradjunk fegyelmezettek - magyarázta Orbán Viktor.