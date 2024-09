- Úgy megvert egy 32 éves bokszoló egy 14 éves fiút a szombathelyi Haladás edzésén, hogy a gyerek agyrázkódást kapott

rendőrség;ökölvívás;Szombathely;edzés;Haladás;agyrázkódás;

2024-09-23 17:11:00 CEST

Agyrázkódásig vert egy 32 éves bokszoló egy 14 éves fiút szeptember 17-én edzés közben, a Szombathelyi Haladás VSE ökölvívó termében – erről a gyerek édesapja számolt be a Nyugat.hu-nak.

Elmondása szerint a fia még csak a harmadik edzésén vett részt, amikor a tapasztalt ökölvívó, aki versenyzői múlttal is rendelkezik, kihívta őt bokszolni. A gyermek jelezte, hogy inkább a korosztályából állna ki valaki ellen, de kihívója azt ígérte neki, nem fog erőset ütni, csak tanítja majd. A fiú nem mert nemet mondani, és fejvédő nélkül, fogvédőben felment a szorítóba. Szavai szerint a gyakorláson két edző is jelen volt, egyikük a szakosztályvezető. 32 éves ellenfele ezután a fejét és a mellkasát többször is megütötte, úgy, mintha ő is felnőtt lenne.

Az egyik ütéstől, ami a fejét érte, elsötétült előtte minden, pár másodpercre eszméletét vesztette. A kezét sem tudta felemelni, hogy jelezze, baj van. Utána még egy ütést kapott, amitől kiesett a fogvédője, ekkor tudta levenni a kesztyűjét, és kimenekült a ringből.

A fiú szerint az edzőknek is látniuk kellett, hogy ő nem bírja az erős ütéseket.

Ezt követően az edzők közül senki nem ment oda hozzá megkérdezni, hogy jól van-e, csak ellenfele kiabált oda, hogy „egyben van-e”. A fiúért az édesapja ment edzés után, akinek először nem merte elmondani a történteket, de amikor otthon nagyon szédült és többször hányt, beszámolt az esetről. Ezek után a szülei bevitték a Markusovszky-kórház sürgősségi osztályára, ahol

két orvos is megállapította az agyrázkódást, amelyet zárójelentésben rögzítettek.

Ezek után a szülők feljelentést tettek. A portál megkeresésére a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya azt közölte, hogy a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Az édesapa szerint a fiú még napokkal a történtek után is hányt és szédült. A Haladásnál is panaszt tett, ahol azt ígérték, hogy kivizsgálják az ügyet.