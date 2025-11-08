Magyarországnak csak akkor sikerülhet ellépnie a startvonalról, ha nemcsak véget vet az egységes Európát gáncsoló orbáni politikának, hanem végiggondolja és vitatja a hol rontottuk el és merre menjünk kínkeserves, de nélkülözhetetlen vitáit.
Már csak a helyére létrehozott Pannónia programmal tudnak külföldön részképzést teljesíteni az érintett diákok, ahol viszont kevesebb a lehetőség, igaz, az ösztöndíj akár magasabb is lehet.
„Milyen hálátlan szerep lesz mindazok szerepe, akiknek fel kell számolni a Nemzet, a Kereszténység, a Haza meghamisított eszményeit! Sajnálom őket” – írta Márai Sándor 1944-ben a naplójába. Szívesen vállalnám ezt a hálátlan szerepet a barátaimmal együtt. Csakhogy ez a felszámolás megvalósulhat véresen és brutálisan, vagy békésen és megállapodással.