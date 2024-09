- Turné, instaposzt Kamala Harris mellett

Oprah Winfrey;Stevie Wonder;Robert De Niró;Kamala Harris;

2024-09-25 10:01:00 CEST

Az amerikai hírességek jelentős szerepet játszanak az USA politikai életében, különösen a választások idején, jelenleg úgy tűnik, inkább a Demokrata Párt, és a színeiben induló Harris felé terelik a szavazókat. Taylor Swift mellett Stevie Wonder, Robert De Niro, Billie Eilish és Oprah Winfrey is ilyen-olyan módon beszállt a kampányba, van, aki Harris mellett, van, aki Trump ellen beszél.

Stevie Wonder nemrég a novemberi választások előtti tízállomásos amerikai turnét jelentett be. A Sing Your Song! As We Fix Our Nation's Broken Heart című turnéval a huszonötszörös Grammy-győztes előadó számos csatatérállamban, köztük Pennsylvaniában, Michiganben, Wisconsinban és Észak-Karolinában is föl fog fellépni. Wonder szavai szerint a turné célja a remény, öröm és béke terjesztése egy olyan időszakban, amikor az országban nagy a feszültség és a megosztottság. Az énekes a múlt hónapban a Demokraták Nemzeti Konvencióján is fellépett, ahol hangsúlyozta a cselekvés fontosságát a politikai életben. Beszédében különösen arra összpontosított, hogy a választóknak meg kell nyerniük az összetört szíveket és a kiábrándult embereket.

Robert De Niro nem először kritizálta Donald Trumpot. A Deadline cikke szerint Francis Ford Coppola új filmje, a Megalopolis premierjén tartott beszélgetésen a színészlegenda a kérdésre, hogy mit gondol a filmművészet jövőjéről, inkább politikai irányba terelte a dolgokat, amit Coppola a civilizációk hanyatlásáról és a diktátorok felemelkedéséről szóló elmélkedései motiváltak. – Aggódom – mondta De Niro – látom Francis filmjében az ezzel kapcsolatos párhuzamokat. Számomra nincs vége, amíg nincs vége, és teljes szívvel kell nekimennünk, hogy legyőzzük a republikánusokat, őket, akik nem igazi republikánusok, le kell győznünk Trumpot. Ez ilyen egyszerű - mondta. – De Niro szerint a Trump által képviselt politika káros az ország számára, kiemelte, hogy a választás tétje rendkívül magas, és mindenkinek el kell mennie szavazni. Spike Lee, aki szintén részt vett a beszélgetésen, egyetértett De Niroval, és hangsúlyozta a választói részvétel fontosságát. Lee szerint a választás nagyon szoros lesz, és minden egyes szavazat számít.

Oprah Winfrey, az amerikai televíziós műsorvezetők egyik legismertebb alakja, szintén nyíltan támogatja a Demokrata Pártot. Winfrey már Barack Obama elnöksége alatt is aktívan kampányolt a demokraták mellett, és most újra színre lépett Kamala Harris, az első női és színes bőrű elnökjelölt támogatására. Winfrey nemcsak személyes megjelenésével, hanem online platformjain keresztül is buzdította a szavazókat. Egy virtuális kampánygyűlésen olyan hírességekkel vett részt, mint Julia Roberts, Meryl Streep, Chris Rock és Ben Stiller és még sok más kedvelt színész. Donald Trump a saját közösségi platformján, a Truth Socialon reagált Winfrey szereplésére és bírálta őt a Harris melletti kiállása miatt. Trump posztjában felidézte korábbi kapcsolatait Winfrey-vel, de hangsúlyozta, hogy az az Oprah, akit ő ismert, már nem ugyanaz az ember, és hogy szerinte a műsorvezető most helytelen politikai álláspontot képvisel. Winfrey támogatása nem csupán szimbolikus, hiszen hatalmas követőtáborral rendelkezik, és jelentős befolyással bír a közvéleményre.

Ám jelenleg az USA-ban szinte senki nem bír akkora véleményformáló erővel, mint Taylor Swift. A popénekes az elnöki vita után 283 millió követőjével osztotta meg Instagram-oldalán, hogy Harris-re fog szavazni, a volt elnök tömören úgy reagált, hogy soha nem volt nagy Swift-rajongó. A fiatalok körében szintén népszerű Billie Eilish is a demokraták mellett tette le a voksát. De persze vannak trumpista hírességek is, így például Kid Rock zenész vagy James Woods színész, akik mindig is a republikánus egykori elnököt és jelenlegi elnökjelöltet támogatták.