Négy eddig kiadatlan felvétellel ünnepli Stevie Wonder a Songs in the Key of Life ötvenedik évfordulóját, október közepén turnéra viszi az 1976-os album teljes anyagát. Az archívumból előkerült dalok egy olyan alkotói korszakba vezetnek vissza, amelyben Wonder nemcsak pályája egyik legjobb lemezét készítette el, hanem a szintetizátorok segítségével a soul és az R&B hangzását, közvetve pedig a következő évtizedek popzenéjét is alapvetően megváltoztatta.
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Stevie Wander 1950-ben született Steveland Hardaway Judkins Morris néven Michiganben. Születése után nem sokkal megvakult, feltehetőleg zöldhályog miatt, iskolai tanulmányait a Michigani Vakok Intézetében végezte Detroitban. Nyolc évesen már kiválóan zongorázott, annyira, hogy 1961-ben a Motown kiadóhoz szerződött. Innentől zenei sikere töretlen, a 80-as évek közepére több mint 300 platina és gyémántlemezt adott ki és szinte nincs olyan díj, amit nem kapott meg. Barátja volt Nelson Mandela, kitüntette Barack Obama és 1973 óta 18 Grammy tulajdonosa.
Isabel Allende írónő, Tom Brokaw televíziós hírműsor-vezető, Meryl Streep színésznő és Stevie Wonder énekes-zeneszerző is szerepel azon 19 neves ember között, akit Barack Obama amerikai elnök november 24-én a Fehér Házban Elnöki Szabadságéremmel tüntet ki.