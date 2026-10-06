70 éves a soul-R&B legenda

Stevie Wander 1950-ben született Steveland Hardaway Judkins Morris néven Michiganben. Születése után nem sokkal megvakult, feltehetőleg zöldhályog miatt, iskolai tanulmányait a Michigani Vakok Intézetében végezte Detroitban. Nyolc évesen már kiválóan zongorázott, annyira, hogy 1961-ben a Motown kiadóhoz szerződött. Innentől zenei sikere töretlen, a 80-as évek közepére több mint 300 platina és gyémántlemezt adott ki és szinte nincs olyan díj, amit nem kapott meg. Barátja volt Nelson Mandela, kitüntette Barack Obama és 1973 óta 18 Grammy tulajdonosa.