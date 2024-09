- Akár negyven országgyűlési képviselőjét is lecserélheti Orbán Viktor, aki diszkrét coming outokat vár a fideszesektől a Bese-ügy után

Fidesz;Orbán Viktor;kormányátalakítás;Bese Gergő;

2024-09-25 09:44:00 CEST

Akár negyven országgyűlési képviselőjét is lecserélheti Orbán Viktor ahhoz a csapathoz képest, mint akik 2022-ben indultak a választásokon - írja a Szabad Európa több, kormányzati háttéremberrel folytatott beszélgetés alapján.

A portál információi szerint hét település nyolc kormánypárti képviselője vagy választókerületi elnöke számíthat rá, hogy 2026-ban nem folytatja tovább. Volt olyan képviselő, akinek választókörzetében a Fidesz visszanyert egy fontos települést az ellenzéktől, ám Orbán Viktor vele egy kifejezetten feszült hangulatú beszélgetést folytatott, amiben a kormányfő számonkérte a mozgósítással kapcsolatos problémákat, ami a győzelem ellenére sem ment az elvártak szerint. Kimondottan elégedetlen Orbán Viktor Fidesz fiatalabb generációjához sorolt szereplőivel, akik 2010 után kerültek magas pozícióba. A kormányfő úgy jellemezte ezt a réteget, hogy „soha nem tapasztalták meg, milyen az ellenzéki lét, soha nem gyűjtöttek még kopogtatócédulát, soha nem kampányoltak, igazából soha nem dolgoztak keményen (...) „mi annak idején még a mélygarázsban szálltunk be a liftbe, úgy indultunk el felfelé, ők meg a harmincadik emeleten”. Ráadásul fényűző életmódjuk nem csak a választókat, de állítólag a pártelnököt is irritálja.

A miniszterelnök reagált Bese Gergő botrányára is, és azt várná a kormánypárt környezetének saját nemükhöz vonzódó tagjaitól, hogy

„valamilyen diszkrét formában közöljék szexuális orientációjukat, hogy a későbbiekben emiatt már ne legyenek támadhatók”.

A kormányátalakítással kapcsolatban meglehetősen sok az egymásnak ellentmondó információ. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely neve felmerült, mint berlini nagykövet, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium feladatainak kettéválasztása is egy lehetőség. Ez esetben Szijjártó Péter a Miniszterelnökségre menne, s Gulyás Gergely lenne a külügyminiszter, de szintén potenciális jelölt erre a posztra Orbán Balázs is. A 77. évében járó Pintér Sándor is szeretne már nyugdíjba menni, az ő utódja a miniszterelnök jelenlegi nemzetbiztonsági főtanácsadója, Bíró Marcell lenne.