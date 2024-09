- Eddig 21 katona végezte el azt a képzést, amellyel középiskolásokat taníthat majd vezetni

oktatás;Magyar Honvédség;Honvédelmi Minisztérium;katonák;KRESZ;jogosítvány;

2024-09-05 07:20:00 CEST

Szeptemberben elkezdhetnek ingyen KRESZ-t tanulni a középiskolások, a digitális tananyagot akár már a jövő héten elérhetik a KRÉTA rendszeren keresztül a tanulók – tudta meg az RTL Híradó.

A Belügyminisztérium a csatorna megkeresésére közölte, a tanfolyam otthon is elvégezhető, azonban az iskoláknak is biztosítaniuk kell az ahhoz szükséges időt és a helyszínt. A vizsga is online lesz, de a szervezését és a lebonyolítását a középiskola végzi.

A jogosítványhoz szükséges vezetési gyakorlatot autósiskoláknál, fizetős tanfolyamokon szerezhetik meg a tanulók vagy ingyen a Magyar Honvédségnél. Az RTL Híradóval a Honvédelmi Minisztérium közölte, az állományból eddig 21-en szereztek B kategóriás szakoktató képesítést.

Azt egyelőre nem tudni, mikor és hol indul el az ingyenes gyakorlati képzés, hol lehet majd jelentkezni rá, vagy mi alapján döntik el, hogy a jelentkezők közül ki kezdheti el a tanfolyamot.

Az igazságügyi miniszter már márciusban megígérte a középiskolásoknak az ingyenes jogosítványt, azóta sokan kivárnak. „Országos szinten visszaesett a jelentkezők száma, főleg ennél a korosztálynál, megközelítőleg olyan 50 százalékkal szerintem, vagyis elég nagyban. Sőt, vannak iskolák, amik panaszkodnak, hogy szinte teljesen visszaesett a B kategóriás jelentkezők száma. Tehát várják az emberek ezt az ingyenes jogosítványt” – mondta a csatornának Hoffman Csaba, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetének (AVOSZ) alelnöke.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára nemrég az Inforádióban arról beszélt, hogy a középfokú intézményekben a tanév folyamán az Országos Mentőszolgálat egy egészségügyi demonstrációs napot is szervez, amelyen az érintetteknek a részvétele kötelező. Ennek megtörténtét szintén a KRÉTA rendszerben rögzítik majd.

Még márciusban Tuzson Bence igazságügyi miniszter posztolt arról, hogy „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzés jött, miszerint „2024 szeptemberétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről van szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük.