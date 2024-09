- Magyar Péter szerint nem véletlen, hogy éppen most hozták ki a volt barátnőjével készült beszélgetést

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-09-25 21:20:00 CEST

„Azzal kezdődött a nap, hogy kitettem egy posztot, hogy október 5-én találkozunk a köztelevízió épülete előtt, a Kunigunda utcában, és megpróbáljuk visszavenni az évi 140 milliárdból kitartott köztévét. A poszt után 20 perccel jött ki az előre bekészített indexes interjú” – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A politikus szerint csak az alkalmat várták, mikor hozzák ki ezt a beszélgetést.

Magyar Péter megjegyezte, az interjú „a Fidesz egyik megbízható lapjában”, az Indexen jelent meg, és a KDNP volt propagandistája volt az újságíró, aki „ezt a beszélgetést elkövette”. „Gondolom senkinek sem furcsa az, hogy az én volt barátnőm elmegy abba a propagandamédiába adni egy ilyen interjút, amely áprilisban és májusban egy hónapon keresztül gyalázta az ő édesanyját" – fogalmazott.

A politikus szerint az interjú szövegezése és tartalma is nagyon hasonló a márciusihoz, amit állítása szerint a Karmelitában írtak a volt feleségének, Varga Judit egykori igazságügyi miniszternek.

„Ettől függetlenül borzasztóan esik emberileg, mélységes csalódás” – mondta, majd megismételte, Vogel Evelin május óta zsarolja őt és párttársait azzal, hogy elmegy a Fideszhez, és elmond valós vagy valótlan információkat. A Tisza Párt elnöke hozzátette, volt barátnője posztja ugyanannyira igaz, mint a Varga Judit-interjú volt, „mivel azt sem ő írta és nem ő találta ki”. Úgy vélte, valójában most azért hozták ki ezt az interjút, mert jelenleg egyenlő a Tisza Párt és a kormány népszerűsége.

A műsorvezető kérdésére válaszolva Magyar Péter azt mondta, nem igaz volt barátnőjének arról szóló állítása, hogy EP-képviselőséget ajánlott volna úgy, hogy tudta, ez nem fog megtörténni. Az elhangzottakból szerinte annyi valós, hogy volt tárgyalás, ám az illetőnek – akivel ma is jó viszonyban van – elmondta, hogy befutó helyet valószínűleg nem fog tudni kapni. Azt azonban a Tisza Párt elnöke kiemelte, nem érti, mi a jelentősége az ország sorsának szempontjából 2024 szeptemberében, hogy egy belső tárgyaláson mit mondott.

Magyar Péter ismét kiemelte, hogy Vogel Evelin havi 5 milliót kap Kubatovtól és társaitól, ezt pedig nem tagadta, amikor ezt ők is megkérdezték tőle. Hozzátette, ezt öt tanú is bizonyítani tudja.

„Én egy országot megrengető korrupciós ügyben hoztam nyilvánosságra kettő percet”

– reagált arra a felvetésre, hogy állítása szerint Vogel Evelin hang- és képfelvételeket készített róla és a párt vezetőiről, ő maga pedig nem ugyanezt tette-e a volt feleségével. „Szerintem ne keverjünk össze egy Rogán-Völner-Schadl ügyet, amely a kormány legfelső szintjéig ér, és egy éppen megalakult vagy még meg sem alakult párt belső beszélgetéseit vagy egy pár veszekedéseit” – tette hozzá, és leszögezte, „én egy maffiakormányról készítettem felvételt”.

„Vannak még csodák” „Ma bejelentettem, hogy október 5-én megyünk a köztelevízió elé. És mi történik? Holnap reggel 7:30-kor az M1, 7:50-kor pedig a Kossuth Rádió vendége leszek” – közölte Magyar Péter szerda este a Facebook-oldalán. Mindezt úgy értékelte, „vannak még csodák”, és megjegyezte, elvileg fővárosi ügyekről lesz szó, „de persze tudjuk, hogy az adásmenetet a Karmelitában írják”.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy azért nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, mert így döntött a párt vezetése, és ő is. Így látta logikusnak, ugyanis nem tud egyszerre EP-képviselő lenni, pártot építeni, pártelnök lenni, Tisza-szigeteket szervezni, kormányprogramot írni.

A pártelnök elmondta, Karácsony Gergellyel abban maradtak,

a főpolgármester találkozik még a többi frakció vezetőjével, ha pedig felmérte az erőviszonyokat és kéréseket, holnap, 11 óra 30 perckor leülnek és meghallgatja, mire jutott.

Mivel a Fidesz, a Tisza Párt, a DK és a Kutya Párt is azt mondta, nem jelöl főpolgármester-helyettest, nincs olyan sok lehetőség – jegyezte meg. Hozzáfűzte, ők tartják, hogy a régi óbaloldali, óellenzéki világot nem szeretnék átmenteni. Nem asszisztálnak ahhoz – folytatta Magyar Péter –, hogy mondjuk Kiss Ambrus, vagy Tordai Csaba, akik a Gyurcsány-Bajnai kormány meghatározó háttéremberei voltak, egy általános felhatalmazással eljárhatnak a főpolgármester helyett. Majd közölte, szerinte Karácsony Gergely nem azon dolgozik, hogy létrehozzon egy többséget, „leginkább a Fidesszel járnak násztáncot”.

Arra a kérdésre, Vitézy Dávidot megszavazná-e főpolgármester-helyettesnek a Tisza Párt, úgy reagált, ez attól függ, milyen csomagról van szó, hiszen van egy szervezeti és működési szabályzat. Jelenleg a főpolgármester hatásköre minden, így nehéz felelősséget vállalni – jelentette ki Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, igazak a 444 arról szóló értesülései, hogy találkozott a lakásán Vitézy Dáviddal és Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökével.